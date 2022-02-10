正妹人妻慘被分屍4塊！恐怖遺骸水上漂　凶手竟是「它」

▲泰國警方近日接連在河流中發現漂浮屍塊，死者身分曝光。影片畫面可能引發不適，觀看前請仔細斟酌。

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國警方近日在曼谷市內運河、湄南河之中，接連發現4塊女性人體屍塊，驚悚畫面令外界推測是恐怖謀殺案，然而，警方10日公布關鍵畫面表示，死者是一名28歲人妻曼妮拉（Maneerat Kaewpap），她在7日上午9時獨自離家，搭乘計程車抵達拉瑪八世大橋，並從橋上一躍而下，溺斃後估計是遭到大船的螺旋槳分屍。

▲泰國28歲人妻被分屍4塊，遺骸河上漂，警方認定是自殺。（圖／翻攝自YouTube／ข่าวช่องวัน）

綜合泰媒報導，曼妮拉26歲丈夫艾迪松（Adisorn Khumso）是一名汽車維修人員。他表示，在餐廳工作的老婆去年年初開始經常生病，除了腸胃潰瘍以外，腹部還發現腫瘤，加上疫情影響，工作收入大大減少，曼妮拉經常擔心無法育養孩子，生前也曾向老公表達厭世的念頭，疑似就是因為金錢等問題，而走上絕路。

▲曼妮拉丈夫表示，老婆疑是因為家庭經濟困難而想不開。（圖／翻攝自YouTube／ข่าวช่องวัน）

警方調查發現，曼妮拉7日上午9時獨自離家後，用手機叫了計程車前往拉瑪八世大橋，隨後步行上橋並縱身躍下，而這段過程全被監視器給拍了下來。然而，法醫推測，曼妮拉在河中溺斃後，遭到大型船隻的螺旋槳切割成頭部、身軀、左腿、右腿，也就是後來被人發現漂在河上的4塊駭人屍塊。

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▲曼妮拉投河前的最後身影。（圖／翻攝自推特@fm91trafficpro）

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