方丈破色戒！數百信徒夜衝抓姦　目睹她「僧袍遮羞」內衣都脫了

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國北欖府著名的抓鬼大師乍拉攀（Jeeraphan Petchkhao）接獲民眾投訴稱，有女人進出方丈巴訕蓬（Samut Prasatphon）住處，遂在9日晚間帶著大批信徒「夜衝佛寺」，不僅在屋內發現女用內衣、髮帶，還當場抓包一名衣衫不整、身上蓋著僧袍的女子。醜聞爆發後，巴訕蓬對外宣布還俗。

▲泰國方丈巴訕蓬（Samut Prasatphon）被帶回警局調查，宣布還俗。（圖／翻攝自Facebook／Thanyalak Wannakote）

綜合thairath等泰媒報導，帕巴登縣Bang Ya Praek佛寺方丈爆出「近女色」醜聞。抓鬼大師乍拉攀9日晚間8時許帶著記者、警察前往寺廟的宿舍，數百名信徒得知消息後紛紛呼朋引伴，一同前往，許多人還當場拿出手機開直播，導致這段「夜衝佛寺」的抓姦畫面迅速傳遍全泰國。

▲巴訕蓬被發現金屋藏嬌，還搜出女性內衣。（圖／翻攝自推特@dameanonyme、Facebook@Thanyalak Wannakote）

▲方丈辯稱搜出的女用髮帶是自己拿來治頭痛的。（圖／翻攝自Facebook／Thanyalak Wannakote）

一行人來到65歲方丈巴訕蓬的2層樓住處，起初他拒絕開門並聲稱佛舍不可能藏匿女性，雙方爆發爭執，警方調停衝突後，巴訕蓬才終於開門，帶領乍拉攀與媒體入內。沒想到，才剛進門就被發現地上有一條黑色女性髮帶，巴訕蓬情急之下竟辯稱髮帶是他用來綁在頭上，防止頭痛用的，還氣到當場在鏡頭前示範。這段荒謬的畫面，後來還成為電視節目模仿的搞笑橋段。

▲荒謬的綁髮帶畫面被搬上電視節目，成為模仿橋段。（圖／翻攝自Facebook／@khaosod）

不僅如此，樓梯地板上被發現一套水藍色女性內衣，經過一翻搜索後，還在角落找到了一名衣衫不整的女子，她手中抱著衣物，身上則用一件僧袍蓋著，不過她始終不願露面或回應。事後，巴訕蓬被帶回警察局調查，但警方表示，兩人並未違法。巴訕蓬坦言，私下在夜間和年輕女子獨處已違反佛律，決定還俗，對於其他細節則不願多談。

▲女性當事者不願露面。（圖／翻攝自Facebook／Thanyalak Wannakote）

乍拉攀一行人表示，村民抱怨巴訕蓬經常帶女性進出寺院，查看監視器畫面後，果真發現有女人進入方丈的住處，久久都沒有出來。寺廟委員會的成員透露，巴訕蓬出家20年，擔任方丈也有7、8年，但他早就有類似不良行跡，只是過去沒有人敢說出來而已，長期的行為不端才會被爆出醜聞，算是他的因果報應。

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