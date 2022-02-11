肯德基爺爺到泰國後「不務正業」竟開始賣衣服　炸雞桶帽網笑翻

▲泰國最近這個KFC上校系列廣告打得很兇！（圖／Crazy Thai Go瘋狂泰購提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

「肯德基爺爺到泰國就不務正業了」！旅居泰國的網友坤陳發現肯德基爺爺不專心好好賣炸雞，在泰國竟然賣起服飾了，她說，最近這個KFC上校系列廣告實在打得太兇了，第一次看到KFC將原有的紅、白和時尚黑為主色的設計成服飾，「老實說挺有趣也挺可愛的，尤其是襪子超喜歡！」

▲泰國肯德基官網配合過年推出的限定服飾系列，可以看到網頁上有許多紅燈籠裝飾物。

網友笑說「在泰國什麼都可能發生，發生什麼都不奇怪」，泰國有許多設計文創店家，之前有潮牌分別與KFC及麥當勞推出聯名快閃時裝店掀起搶購熱潮，這次KFC也忍不住開賣服飾，據了解目前這些限定版主要在泰國肯德基線上以及一家實體店販售，售價約為台幣2百多到5百多元不等，肯德基爺爺狂粉快來看看這次泰國肯德基賣了哪些服飾！

▲帽子和襪子是最多人想要擁有的限定單品。

▲炸雞桶帽太有趣了，顯現泰國人的幽默感！

泰國肯德基官網可以看到網頁上有許多紅燈籠裝飾物，原來是配合過年推出的限定服飾系列，共有7款單品，3款上衣其中2款是黑、白棉上衣，配上小小的logo看起來很實穿，另一件是非常有東洋亞風情的紅色印花襯衫，其他單品有白色印花短褲、雙面帽、中筒襪、炸雞桶帽等，最多網友想要的是實穿性高的印花襪子，最有趣的則是炸雞桶帽，網友說「太好笑了」、「那個炸雞桶帽感覺很熱，泰國怎麼戴啦」。

可惜現在受到疫情影響無法飛到泰國搶買，旅居泰國的網友坤陳提到泰國人很喜歡吃KFC的炸雞，建議有機會到泰國時，一定要吃吃看泰國KFC才有賣的泰式口味炸雞，酸辣口感特別「涮嘴」！