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印尼剛買42架法國「飆風戰機」　美國宣布：出售36架F-15ID

▲▼F-15EX先進鷹式(Advanced Eagle)。（圖／翻攝自波音官網）

▲美國宣布對印尼出售F-15ID戰機（印尼版F-15EX）。（圖／翻攝自波音官網）

記者林彥臣／綜合報導

印尼日前才宣布，軍購42架法國達梭公司（Dassault）的「飆風戰機」（Rafale），不到1天的時間，美國國務院在當地時間10日宣布，批准對印尼出售36架波音（Boeing） F-15ID（印尼版F-15EX）。連續2件重大軍購案，這使得不僅使得印尼空軍戰力大進補，而且頗有表態選邊支持西方國家意味。

美國國務院聲明指出，同意對印尼出售包括36架 F-15ID戰機，87具F110-GE-129或F100-PW-229引擎，45組AN/APG-82（V）1型電子掃描陣列雷達（AESA）雷達系統，45組AN/ALQ-250鷹式主被動警告暨生存性系統（EPAWSS）等配套軍用設備，以及提供相關後勤支援，總金額約139億美元（約新臺幣3900億）。

國務院強調，透過軍售改善夥伴的防衛能力，是美國外交政策和國家安全的重要目的，印尼是維持印太地區的政治穩定和經濟進步的重要力量，協助印尼保持強大的防衛能力，對美國國家利益至關重要。

▲▼ 飆風戰機,Dassault Rafale。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼還跟法國採購了42架飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

法國24小時新聞台（France 24）報導指出，印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）表示，已達成採購42架飆風戰機共識，先為首批6架簽約，後續還有36架，主要用於替換老舊的F-16s與蘇愷（Sukhois）系列機隊。

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