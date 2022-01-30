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海軍新兵目睹沉船留創傷　水底看見「洋娃娃」下秒嚇爆：是嬰屍

▲▼洋娃娃、玩偶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲澳洲海軍水手在海中看見「洋娃娃」，造成極大的心理陰影。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯 

澳洲皇家海軍（Royal Australian Navy）一名水手在證詞中敘述了他在海上經歷的悲劇，當年他還只是個新招募的21歲年輕人，卻在印尼與澳屬聖誕島中間的海域目睹沉船後的船難景象，有人在水裡發現一個洋娃娃，仔細一看才知道竟然是個嬰屍，這些恐怖經歷讓船員們幾乎都留下了心理陰影。

根據《澳洲新聞》（News.com.au）報導，澳洲皇家委員會2021年11月針對國防和退伍軍人自殺問題展開調查，這名不願透露姓名的海軍水手（證人BR2）在聽證會的第9天出面作證。他批評海軍在新招募的士兵還沒做好充足準備之際，就讓他們到危險海域進行邊境巡邏的「堅決行動」（Operation Resolute），當年他被派遣到印尼與聖誕島之間的危險水域時，只是個無知的21歲新兵。

證人BR2表示，他們曾遇到一艘遭受碰撞而傾覆的船，海中散落著屍體，一名朋友對他說，「我以為水裡是個洋娃娃，但其實是一個嬰兒」，當時友人臉上的純真近乎消失，「我們試圖調查這些屍體，結果因為屍體在海上腐爛，而無法帶回岸上。」事後也沒有正式匯報，只有船員們守夜悼念遇難者。還有一次遇到載著230名尋求庇護者的大船，海軍施救卻誤傷了女乘客，因為非法船隻沉沒而失去家人的男孩的故事。

證人BR2吐露，這些經歷至今仍困擾著他和同袍，心理學家並未展開真正的對話，只能算是一份備忘錄，記錄這些船員如何透過酗酒、毒品來排解創傷。即使他自己後來組建家庭，出院後卻發現自己很難以平民身份重返社會，甚至產生被孤立、輕生的念頭。

澳洲健康福利研究所去年9月發佈的軍人自殺報告顯示，自1985年來，有1273名澳洲軍人輕生而亡。關於這次澳洲皇家委員會聽證會的最終報告則將於2023年出爐。

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