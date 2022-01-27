2021歡歌APP年度回顧　「弄潮而唱」擁抱潮流新世代

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為打造華語圈最有氛圍的K歌交友社區，歡歌APP團隊不斷突破自己。回顧2021年，歡歌軟體用戶持續增長，K房內容愈加豐富，歡歌幫助眾多音樂愛好者一步一步靠近自己的夢想舞臺，成就更好的自己。

歡歌在8月、9月上線了「作品評分」及「快唱」兩個功能。首先是「作品評分」功能， 用戶通過帶有評分標籤的伴奏進行演唱，演唱中會有音準線和單句得分供用戶參考，演唱結束後即刻有分數和等級呈現，在整個演唱過程中做到了更好的輔助作用，幫助歌友們提升演唱水準。在「快唱」選項，用戶可以通過截取歌曲熱們片段進行演唱發佈，方便了歌友錄製K歌短視頻及降低了新歌學習難度。

同時，歡歌在過去的一年中舉辦了三場大型K歌賽事，分別是「超級星聲」、「歡歌聲林翻唱會」及「歡歌擂臺賽」。其中「超級星聲」是歡歌APP與「聲林之王3」攜手舉辦的聲林踢館選手選拔賽事。經過小組賽、PK賽、半決賽、決賽幾場廝殺後，「超級星聲」比賽在12月4日落下帷幕，誕生總冠軍Yiwa，他將代表歡歌成為聲林踢館選手，登上聲林之王的舞臺，在聚光燈下發光發亮。在聲林之王播出期間，每週會上線「歡歌聲林翻唱會」，用戶翻唱反響熱烈，首期熱門歌曲翻唱量更是有幾十萬。

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除此之外，回顧2021，歡歌還舉辦了「家族聯誼會」、「歡歌生日趴」、「優秀填詞創作人」等活動，還開拓了「在線K歌房」的多種K房模式，並且在11月也上線了「多人視訊連麥」模式讓交友更加方便快捷，進一步拉近彼此距離。

在全球疫情的影響下，全世界人們社交方式不斷發生變化，歡歌APP致力於打破種種社交枷鎖，為大家提供一個隨時隨地無需出門就能遇見相同音樂愛好者的社交圈。同時，歡歌還建立了一套紅人體系，幫助有音樂才華的用戶通過發佈優秀作品，獲得豐厚的收入。除此之外，歡歌APP還開設了音樂指導教學板塊，專業導師教學，幫助所有音樂愛好者們學習、成長，提高自身演唱及創作能力，讓社交更自信。

「手機K歌就上歡歌」，歡歌作為年輕一代K歌愛好者喜愛的台灣本土手機K歌軟體，我們致力於傳遞歡樂、潮流、年輕態度的精神文化，打造豐富的音樂內容社區，提供多樣的社交方式，以及配帶高質量的錄音編輯功能，幫助台灣年輕人以音樂交友，給予用戶用歌聲展現自己與認識他人的機會，並朝著台灣本地年輕人的需求方向，不斷創造更貼心的服務和更新奇的體驗來滿足年輕人們日益多元化的需求。豐富多元化的音樂社區，將年輕人潮酷、熱愛、熱情一面展現的淋漓盡致。在2022年，歡歌APP將會保持初心，打造更好的K歌交友平臺，做台灣人更喜歡的在線K歌交友APP。

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