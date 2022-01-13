　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被加入「有錢人群組」她爆衝擊　內幕神反轉：快逼死我啦！

▲▼喝酒,陪酒,名媛（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人都嚮往有錢人生活，能利用一些投資理財管道，輕鬆賺進大把鈔票。財經網美胡采蘋之前就被加入一個有錢人群組，原以為能聽到「小道消息」發家致富，怎料根本誤會大了，嚇得她直喊累，更萌生退群的念頭。

胡采蘋在「Emmy追劇時間」提到，「被加入了一個有錢人群組，本來覺得這輩子可以聽消息買股票，躺著發財了，結果這些人真的好可怕。一大早起來，已經半夜美股訊息爆滿，早盤都在忙碌買各種金融商品、各種簽單。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲財經網美才起床，就發現群組裡美股訊息量爆炸。（示意圖／路透社）

不僅如此，還有成員焦急詢問，「Emmy妳怎麼還不動啊，快點下單啊！」更猛的是，等到收盤以後，這群人立刻轉換跑道，開始看玉看錶及各種資產，討論著哪個可以買，周末要去哪看房，然後外縣市到處跑，看了一堆物件後才下手。

她不禁苦笑，「明天早盤才要簽單的結構型產品，現在就在說要不要認購了，要不要快點，快逼死我，躺著根本不能發財，累死我，現在想退群了。」

▲進入「有錢人群組」後，才發現跟自己想的不一樣。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

▲進入「有錢人群組」後，才發現跟自己想的不一樣。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

最後，財經網美也不忘自嘲，「媽，我真的很沒出息！」而網友們則紛紛笑回，「炫耀文無誤！反正妳的水表不會有人查」、「老司機帶帶我」、「我覺得還是魷魚羹吃一吃比較實在啦」、「比自己優秀許多的人比自己還努力」、「早早歐印完了就沒這種煩惱 」、「這麼累...那我還是當窮人好了」、「好想加入這種群組～看能不能人生有點長進」。

▼房地產也是有錢人間的熱議話題。（示意圖／記者陳筱惠攝）

▲▼台中房市、街景圖。（圖／記者陳筱惠攝）

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
銀行群聚狂燒「估採檢超過1萬人」！　鄭文燦：徹查足跡
快訊／確診銀行員竹縣再增足跡！　路易莎、麵包店緊急清消
本土9天炸61例「不恐慌嗎」　他揭台人心態
羅霈穎猝逝　珍藏愛馬仕、香奈兒包等173件遺物拍賣
獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術！　保險公司成冤大頭
第二波強冷空氣抵台！　入夜最凍「剩8度」
聯邦銀在西堤年終聚餐　王品：員工、客人108人採檢
陽性率飆40%！醫揭銀行「1串恐怖匡列」嘆：這仗真不好打

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

居服員傳播鏈太驚人　鄭文燦：前5天接觸者都要居家隔離

快訊／銀行員竹縣再加3足跡　到過路易莎咖啡、地政所和麵包店

為學雜費調漲踩煞車！大學調薪4%「教部補助7到7成5」

台中百貨福袋開搶　廣三攜手大霹靂、新光祭頭獎48萬鑽戒

銀行群聚狂燒「預估採檢超過1萬人」！鄭文燦：徹查足跡

被加入「有錢人群組」她爆衝擊　內幕神反轉：快逼死我啦！

《華燈3》超狂卡司提早曝光？劇迷驚見「1角色」太扯：真的誇張了

第二波強冷空氣抵台！入夜最凍「剩8度」　回暖2天又變濕冷

春節國道「好走時段」出爐　這三路段北向車潮多！恐塞到凌晨

中壢聯邦銀曾在西堤聚餐　王品：分店停業清消「員工完成PCR採檢」

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

居服員傳播鏈太驚人　鄭文燦：前5天接觸者都要居家隔離

快訊／銀行員竹縣再加3足跡　到過路易莎咖啡、地政所和麵包店

為學雜費調漲踩煞車！大學調薪4%「教部補助7到7成5」

台中百貨福袋開搶　廣三攜手大霹靂、新光祭頭獎48萬鑽戒

銀行群聚狂燒「預估採檢超過1萬人」！鄭文燦：徹查足跡

被加入「有錢人群組」她爆衝擊　內幕神反轉：快逼死我啦！

《華燈3》超狂卡司提早曝光？劇迷驚見「1角色」太扯：真的誇張了

第二波強冷空氣抵台！入夜最凍「剩8度」　回暖2天又變濕冷

春節國道「好走時段」出爐　這三路段北向車潮多！恐塞到凌晨

中壢聯邦銀曾在西堤聚餐　王品：分店停業清消「員工完成PCR採檢」

艾怡良絕美客廳曝光「整面落地窗爽看碧潭」　曾寶儀傻眼：好命人

總價1500萬超有吸引力　七堵吸北客置產

木村光希塗紅唇甜笑登顏值顛峰！姐姐帶貨DIOR 15萬元包難得耍帥

居服員傳播鏈太驚人　鄭文燦：前5天接觸者都要居家隔離

金融業2021年獲利創新高！　金管會主委：要居安思危！

傳建議民眾戴N95口罩　美CDC澄清：目前無意更新指導方針

田馥甄鬆口了「高雄演唱會確定在5月」　加碼再曝1喜訊！

魚油保健品可「預防憂鬱症」？最新研究打臉：2情況例外

中科營運紅不讓　科技人找房還能入手這兩區

恆大、毛寶等4檔個股　遭列當沖警示

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

王力宏「腳邊一大包」　網瘋猜是1夯品！

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

和男友恩愛「超絕望」　竟是傷心乳頭綜合症

竹市確診足跡！餐廳擴大匡列採檢352人

快訊／新增1例死亡！本土+14、境外增51

群聚！急尋「這9天」到銀行洽公快採檢

即／桃園最新21處足跡公布！

確診跟感冒一樣　旅荷台人：為何這麼恐慌？

居服員是「超級傳播者」！擴大匡列3121人

疫情2周後失控？　醫：你如果已訂飯店，可以不要退

更多熱門

相關新聞

吸金慣犯狂捲40億　模範警察貪厚利也沉淪

吸金慣犯狂捲40億　模範警察貪厚利也沉淪

吸金慣犯徐正倫從2012年起，涉以「紅利貴賓會」之名非法招攬民眾投資澳門賭場，宣稱保證獲利最高年息40%，徐男還以最高年息60%四處借貸，曾獲模範警察殊榮的北市警員吳崇雄等官警貪圖厚利，不但把自己的錢借給徐男，更以最高年息88％廣拉親友參與，吸金總額將近40億元，新北地院歷經5年審理，依《銀行法》重判徐男17年徒刑，吳男等4警各判刑3年6月到4年6月，可上訴。

2021台灣出口數字　史上最猛！

2021台灣出口數字　史上最猛！

群益投信：2022 Q1掌握科技趨勢財　升息受惠金融股也是機會

群益投信：2022 Q1掌握科技趨勢財　升息受惠金融股也是機會

大立光12日除息！法人建議採區間操作　「這價位」以下是買點

大立光12日除息！法人建議採區間操作　「這價位」以下是買點

女大生苦惱「有1000萬如何理財？」網全歪樓：老婆~

女大生苦惱「有1000萬如何理財？」網全歪樓：老婆~

關鍵字：

有錢人群組財經網美投資理財股票賺錢

讀者迴響

熱門新聞

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

快訊／陳庭妮認愛胡宇威！

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

快訊／李靚蕾曝6證據開戰「王力宏買網軍」！

王力宏「腳邊一大包」　網瘋猜是1夯品！

9歲童遭同學撞倒腦死器捐救7人　父：她生前說原諒同學

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

2女學生到米蘭跨年　被18男包夾當場脫褲性侵

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面