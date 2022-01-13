被加入「有錢人群組」她爆衝擊　內幕神反轉：快逼死我啦！

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人都嚮往有錢人生活，能利用一些投資理財管道，輕鬆賺進大把鈔票。財經網美胡采蘋之前就被加入一個有錢人群組，原以為能聽到「小道消息」發家致富，怎料根本誤會大了，嚇得她直喊累，更萌生退群的念頭。

胡采蘋在「Emmy追劇時間」提到，「被加入了一個有錢人群組，本來覺得這輩子可以聽消息買股票，躺著發財了，結果這些人真的好可怕。一大早起來，已經半夜美股訊息爆滿，早盤都在忙碌買各種金融商品、各種簽單。」

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▲財經網美才起床，就發現群組裡美股訊息量爆炸。（示意圖／路透社）

不僅如此，還有成員焦急詢問，「Emmy妳怎麼還不動啊，快點下單啊！」更猛的是，等到收盤以後，這群人立刻轉換跑道，開始看玉看錶及各種資產，討論著哪個可以買，周末要去哪看房，然後外縣市到處跑，看了一堆物件後才下手。

她不禁苦笑，「明天早盤才要簽單的結構型產品，現在就在說要不要認購了，要不要快點，快逼死我，躺著根本不能發財，累死我，現在想退群了。」

▲進入「有錢人群組」後，才發現跟自己想的不一樣。（圖／翻攝自臉書／Emmy追劇時間）

最後，財經網美也不忘自嘲，「媽，我真的很沒出息！」而網友們則紛紛笑回，「炫耀文無誤！反正妳的水表不會有人查」、「老司機帶帶我」、「我覺得還是魷魚羹吃一吃比較實在啦」、「比自己優秀許多的人比自己還努力」、「早早歐印完了就沒這種煩惱 」、「這麼累...那我還是當窮人好了」、「好想加入這種群組～看能不能人生有點長進」。

▼房地產也是有錢人間的熱議話題。（示意圖／記者陳筱惠攝）