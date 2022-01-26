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2021歡歌年度盛典火力全開　多重豪禮發不停

▲▼2021歡歌年度盛典火力全開　多重豪禮發不停。（圖／業者提供）

▲歡歌APP舉辦的2021年度盛典產出優秀產品數不勝數。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

一年一度的歡歌APP年度盛典從2021年的12月13日直到2022年的1月15日結束，相比去年，今年的獎勵機制更加豐厚，如年度最強音活動中加入了1V1音樂私教課程的獎勵；多個活動加入了《聲林之王3》總決賽門票的獎勵 ；且活動中保留了往年的現金大獎！多重獎勵下，端內用戶踴躍參與，產出的優秀作品數不勝數。

從與《聲林之王3》合作推出的《超級星聲》活動到如今歡歌一年一度的年度盛典，歡歌APP充分展現了助力年輕人追逐夢想的理念和努力，也向大眾展示了APP內K歌、社交融為一體的社群氛圍。吸引了越來越多的有夢想的音樂愛好者們來到歡歌，開啟逐夢之旅。

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歡歌APP始終是基於台灣本地用戶需求來打造的，不僅提供了海量曲庫，AI智能評分系統也在不斷迭代，後期音效、混響逐步趨近完美。歡歌用真誠吸引用戶，用實力留下用戶，不斷為廣大用戶實現更多的可能性，讓歡歌APP做到更符合用戶的需求。

圍繞共同的興趣愛好建立的社群無疑是更有魅力的，歡歌基於對音樂愛好者的深刻洞察和深入了解，打造了一套以音樂社交為目標的社交生態包括「獨唱」、「合唱」、「快唱」、「打擂」、「K房直播」等等應有盡有，各種精彩玩法層出不窮。

而2021年歡歌APP舉辦的年度盛典，新增了砸蛋大PK的活動，玩法新穎，禮品也更加豐厚，各個年度活動前三名都會受邀參加1月15日「年度盛典演唱會」。只要參與砸蛋大PK活動、儲值返利活動、年度最強音活動和家族特權周活動任意一個活動就有機會獲得《聲林之王3》總決賽的門票，而且，參與年度K房紅人賽活動、年度最強音活動和家族特權周活動，也都有機會獲得「哈林/徐佳瑩/黃明志」隨機簽名照一張。特別是年度K房紅人賽，還有現金2000到5000元可贏取！除此之外，只須Google PlayApple App store下載歡歌，參與活動，更有機會獲得海量金幣、金豆，隱藏頭飾和稀有K房禮物等大禮包。

▲▼2021歡歌年度盛典火力全開　多重豪禮發不停。（圖／業者提供）

事實上，2021年度盛典是歡歌助力年輕人實現音樂夢想的一個縮影，在圍繞「K歌」而打造的交際環境，眾多的音樂愛好者在歡歌成長，積累優秀的音樂作品，收穫到粉絲，甚至成名。在歡歌APP的音樂生態中，核心是這些熱愛音樂的創作者們，歡歌將繼續扶持，激勵他們，讓更多人參與到音樂創作中，讓整個生態進入螺旋式上升的良性循環。

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