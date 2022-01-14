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被34D女友狠甩！24K店員怒轉行　台北租房「兩年狂存117萬」

▲台灣，台北，台北101，Taipei，人才，民眾，台灣人，菁英，路人，展望，未來，商業，信義區。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友原本在咖啡廳當店員，後來女友嫌他不上進而離開，被狠甩的他改當房仲，省吃儉用在兩年內狂存117萬元，超勵志奮鬥史掀起熱議，不少老司機大讚，「很厲害了！」

網友在Dcard提到，朋友以前在咖啡廳上班當文青，僅月入2萬多元，後來被34D女友分手，說他沒上進心，於是憤而去應徵房仲，「常常聽他抱怨工作，但他也很認真，剛好這兩年房價大漲，讓他如魚得水。」

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該男省吃儉用，在台北一個人打拚，扣掉房租、吃飯錢，其他全努力存起來，原po笑說，「同事都要買萬寶龍的筆、皮帶、名片夾，他堅持都用Net、Lativ和無印良品。」如今兩年過去，他存款累積到117萬600元，讓原po由衷佩服，驚呼真的很會存錢。

▲該男兩年存到117萬元。（圖／翻攝自Dcard）

▲該男兩年存到117萬元。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛回應，「完全沒有可以酸的地方，我覺得你朋友很棒」、「只要是自己努力賺的錢都值得驕傲，更何況努力存到一百萬」、「叫他往銷售走，賣大樓還不用找客戶，近期一堆人買房...爽賺」、「34D女友沒了，有100萬也快樂不起來」、「在台北租房工作兩年存110萬，非常厲害了，而且30歲有這存款已經屌打一堆人」。

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