美軍F-35C撞航母墜南海　驚人影片曝光！傳和中國搶撈戰機現況公開

F-35C's going to take a bath pic.twitter.com/ASWDDFrAaa — OedoSoldier (@OedoSoldier) January 28, 2022

記者崔子柔／綜合報導

美軍艦載機版的F-35C戰機24日在「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航母著陸時遭遇「降落事故」，所幸飛官成功跳傘逃生，並且及時搜救歸隊，事件造成7人受傷。近日該架F-35C墜海的影片曝光，美國第7艦隊也證實這段影片的真實性，並指出該架戰機已在修復中。

根據《海軍時報》報導，美軍一架F-35C戰機24日在南海結束例行任務後降落卡爾文森號航母失敗，導致機身撞擊甲板，造成包含飛官在內的7人受傷，其中3人傷勢嚴重，已被載往菲律賓的馬尼拉市接受更完善的治療，而其餘幾人則在簡易處理傷口後，返回工作崗位。

▲F-35C墜海畫面曝光。（圖／翻攝自推特）



從流出的影片中可見，F-35C失控後擦撞航母，而墜海的畫面則是另透過照片呈現，美國第七艦隊發言人海軍上尉尼古拉斯·林哥（Nicholas Lingo）證實了影片的真實性。

外傳中國可能根據其南海領土主張，以在領海回收有潛在環境危害的外國軍事裝備名義，利用商業及海防資源打撈。尼古拉斯·林哥則指出，美軍已安排該架F-35C打撈作業，且正在修復，中國外交部發言人趙立堅也表示，對他們（美軍）的飛機沒興趣。