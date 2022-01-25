F-35C降落航母失敗墜海　「卡爾文森號」連夜從南海撤離

▲美軍卡爾文森號航母剛發生艦載機墜海，就連夜撤離南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）



記者林彥臣／綜合報導

美軍艦載機版的F-35C戰機24日在「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航母著陸時遭遇「降落事故」，所幸飛官成功跳傘逃生，並且及時搜救歸隊，僅造成7人受傷。隨後就有航空迷觀測到「卡爾文森號」的艦載運輸機已經回到關島，所以母艦本身也極有可能連夜撤離南海。

據《海軍時報》報導，美軍證實，一架F-35C戰機24日在南海結束例行任務後降落卡爾文森號航母失敗，導致機身撞擊甲板，造成包含飛官在內的7人受傷，其中3人傷勢嚴重，已被載往菲律賓的馬尼拉市接受更完善的治療，而其餘幾人則在簡易處理傷口後，返回工作崗位。

《海軍時報》指出，這已是「卡爾文森號」近3個月來，發生的第5宗重大航空意外，反觀這還是F-35C閃電2艦載機自出廠以來首次傳出事故。

▲有大陸網友觀測到，「卡爾文森號」上的一架CMV-22B艦載運輸機（AE6B99）出現在關島安德森機場。（圖／翻攝自Air space）



F-35C墜海事發的同一天，解放軍也出動了13架次軍機在台海西南附近活動，其中包括新型電子戰機殲-16D。

另外有大陸的航空迷觀測到，25日中午「卡爾文森號」上1架CMV-22B艦載運輸機（AE6B99）出現在關島安德森機場，這大概率說明F-35C在南海墜機後，卡爾文森號已經連夜從南海撤離。

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