F-35今年第2起事故！美戰機「南海撞航母」釀7傷　飛行員彈射逃生

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美F-35C撞擊航母甲板！「事故原因」分析中　F-35今年第2起事故

▲▼F-35C戰機。（圖／路透）

▲F-35C戰機撞擊航母卡爾文森號甲板。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國太平洋艦隊於當地時間24日發佈聲明，稱1架匿蹤戰機F-35C在南海執行例行性任務時，失控撞擊航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）的甲板，飛行員即時彈跳逃生獲軍用直升機救援，共計7名海軍官兵受傷。目前美國軍方仍在調查這起「飛行事故」的發生原因，這是F-35系列戰機自今年以後第2起事故。

根據美媒《CNN》，太平洋艦隊在聲明中指出，事故發生前後，飛行員們正在執行例行性的日常飛行操作，在戰機撞擊航母甲板前，他們即時彈跳、安全跳傘，被1架軍用直升機救援，目前受傷的7人狀態穩定，3名船員在航母接受治療後出院、另外3人則被後送至菲律賓首都馬尼拉一處醫療院所。

報導指出，F-35戰機擁有不同版本，包括日本、南韓、英國、澳洲、義大利、挪威、荷蘭、以色列等美國盟友都有使用，其中F-35A由空軍駕駛，在常規跑道上起飛降落；F-35B則為海軍陸戰隊的版本，是一款短距垂直起降戰機，可以在海軍兩棲攻擊艦上操作；至於F-35C則是三款中最晚投入使用（2019年）的型號。

美國航太製造廠商洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）表示，航母卡爾文森號2021年8月離開美國聖地牙哥時，是美國海軍11艘航母中第1個佈署F-35C，創下美國海軍航空史上首度在航母佈署匿蹤戰機。

此次事故是F-35C戰機今年以來的第1起事故、也是F-35系列戰機今年以來的第2起事故。據悉，南韓1架F-35A匿蹤戰績F-35A今年1月4日下午12時51分因訓練時發生航空電子系統異常，導致起落架失靈，最後只好緊急「腹部著露」在忠清南道瑞山市某軍事地的跑道。

►美F-35C戰機降落失敗撞航母！　飛行員在內7人受傷

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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