F-35C墜入南海！CNN：怕被中國搶先　美國海軍緊急展開打撈

▲ 美國一架F-35C戰機降落失敗後墜海。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍一架F-35C戰機24日在南海執行例行任務中降落航空母艦失敗，失控撞擊甲板後墜海，造成7人受傷，海軍正試圖從南海深處打撈這架最新型號的隱形戰機。分析人士指出，這是一項極其複雜的任務，將受到北京密切監控。

根據美國海軍聲明，這架價值1億美元的F-35C撞擊10萬噸級航母卡爾文森號甲板，飛行員彈射逃生，跳傘獲救。加上甲板上6名海軍官兵，共有7人受傷。

CNN報導，這起事故對航母僅造成輕微損害，船艦和聯隊皆已恢復正常運作，美國海軍卻面臨一項艱鉅任務，也就是將戰機從地球上最具爭議的水域中撈起，為避免被中國搶先，必須盡快找到。

▲ 南海是世界上最具爭議的水域之一。（圖／路透）

針對這架F-35C的修復計畫，美軍對外公布的細節極少，也未透露戰機墜入南海的位置。但北京宣稱，南海330萬平方公里水域都屬於中國，透過造島及島嶼軍事化，支持其領土主張，海軍及海警船長期部署於此。美國則對中國主張表示異議，透過部署航母來加強「自由開放的印太地區」主張。

中國尚未對這起事件發表評論，官媒僅援引外媒刊登報導。但分析人士認為，中國勢必會想看看這架失事的F-35。

美國太平洋司令部聯合情報中心（US Pacific Command's Joint Intelligence Center）前主管、現駐夏威夷的國防分析師舒斯特（Carl Schuster）表示，「中國會嘗試以潛艇及一艘深潛器來定位並徹底調查」，認為中國很可能根據其南海領土主張，聲稱有權打撈，以在領海回收有潛在環境危害的外國軍事裝備名義，利用商業及海防資源打撈。

但新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院研究員許瑞鱗（Collin Koh）認為，此舉將帶來政治風險，「公然這麼做可能加劇與美國的緊張關係，我不認為北京有勇氣這麼做。但可預期的是，北京會在後緊盯，密切關注美國所有打撈及復原行動。」

舒斯特表示，美國海軍可能在戰機據信墜海的位置徘徊長達數月，打撈船約需10至15天才會抵達，而打撈作業可能需要120天，具體時間取決於這架F-35C究竟掉得多深。

▲ 卡爾文森號航母連夜撤離南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

至於美國是否會使用魚雷或炸藥炸毀機骸，分析人士認為不太可能。許瑞鱗表示，重點是能否確保沒有在海床上留下任何可能帶來重大影響，且有關各方有能力修復的情報。

美國海軍此次打撈行動將是史上第三次有國家試圖從海中撈起F-35系列戰機。英國一架F-35B去年11月自伊莉莎白女王號航母甲板起飛後墜入地中海，當時人們擔心，這架戰機可能成為俄羅斯情報機構目標。英國國防部今年1月證實，飛機在12月尋獲。

日本一架F-35A於2019年墜入太平洋，當時也引發落入俄國或中國情報機構手中的憂慮。日本最終僅找到部分殘骸，因為戰機失事當時推估是全速俯衝入海。不過F-35B墜入地中海及此次F-35C墜入南海的事故中，飛機移動速度較慢，料將能找到更多殘骸。

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