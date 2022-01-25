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3個月出包5次！美航母連爆「戰機墜海、機腹著陸」　軍方下令徹查

▲美軍卡爾文森號航母。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍「卡爾文森號」航母近3個月已接連出包5次。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

記者葉睿涵／編譯

美軍一架F-35C戰機24日在「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航母著陸時遭遇「降落事故」，造成7人受傷。據外媒統計，這已是「卡爾文森號」近3個月來的第5宗重大意外，除了此次戰機以機腹著陸造成人員受傷的事故之外，「卡爾文森號」近3個月也分別爆出了直升機脫落墜海、戰機發動機頻頻起火的事件。太平洋艦隊表示，當局目前已對此事展開調查。

據《海軍時報》報導，美軍證實，一架F-35C戰機24日在南海結束例行任務後降落卡爾文森號航母失敗，導致機身撞擊甲板，還好飛行員及時彈跳逃生落海，並在直升機的搭救下順利歸隊。這起意外共造成了包括涉事飛行員在內共7人受傷，其中有3人因傷勢較重，已被載往菲律賓的馬尼拉市接受更完善的治療，而其餘幾人則在簡易處理傷口後，返回工作崗位。

▲▼F-35C戰機。（圖／路透）

▲美軍證實，一架F-35C戰機24日在著陸時發生意外，導致機腹重擊航母甲板。（圖／路透）

太平洋艦隊目前已對此事展開調查，但《海軍時報》隨後指出，這已是「卡爾文森號」近3個月來，發生的第5宗重大航空意外，反觀這還是F-35C閃電2艦載機自出廠以來首次傳出事故。報導稱，「卡爾文森號」最早是在去年11月22日傳出意外的消息，當時一架F/A-18E超級大黃蜂的右發動機在菲律賓海上空訓練時著火，導致飛行員被迫以單發動機的方式返航。

11月24日，一套用於搜尋潛艇的吊放聲納系統在反潛訓練期間，「意外地」從MH-60R海鷹直升機的電纜上脫落，隨後掉入海裡失蹤。11月29日，一架F/A-18E超級大黃蜂戰機再次出現其中一具發動機出現問題，導致飛行員需要仰賴單邊發動機降落的情形。2天後，一架CMV-22B魚鷹運輸機在飛過「卡爾文森號」的甲板時，右邊發動機起火，導致飛行員必須迫降。

►F-35今年第2起事故！美戰機「南海撞航母」釀7傷　飛行員彈射逃生
►美F-35C戰機降落失敗撞航母！　飛行員在內7人受傷

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