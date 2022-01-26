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劍指中國嚇阻北韓！美國3+2航母集結亞太　殲-16D首繞台反制？

▲▼美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）

▲美日於西太平洋進行聯合軍演，圖非本次軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者周依儒／綜合報導

美軍日前集結3艘航母、2艘兩棲攻擊艦於亞太地區，並和日本在沖繩南方海域進行聯合軍演，一共10艘艦艇，劍指中國意味濃厚。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中細數自1月中以來，中美雙方的軍事動作及未來走向。

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，20分鐘聽懂中美軍事走向！ 

▲▼美軍航空母艦卡爾文森號和提康德羅加級導向飛彈巡洋艦「香普蘭湖號」11月穿越南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍航空母艦卡爾文森號。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

美國在本月16號集結了卡爾文森號（USS Carl Vinson CVN-70）、林肯號（USS Abraham Lincoln CVN-72）兩艘航母，以及艾塞克斯號（USS Essex CV-9）、美利堅號（USS America LHA-6）兩艘兩棲攻擊艦（又稱準航母），再加上原先就停在日本橫須賀港的航母雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76），在西太平洋形成一個3+2航母的局面。此外，日本也派出派出大型護衛艦「日向號」，共計10艘艦艇參與17號到22號的美日聯合訓練，其中包括5艘航母級艦艇。

▲▼殲-16D機,共機0124擾台。（圖／國防部提供）

▲殲-16D機。（圖／國防部提供）

而在本月23日時，中國派出39架軍機進入台灣西南區ADIZ（防空識別區），24日又再度派出13架，值得注意的是，在24日的13架次中，也偵測到「首次加入擾台」的殲-16D。據悉，殲-16D電子戰飛機是從殲-16改進發展而來，雙機最大的差別在於，殲-16D能掛載的裝備類型多，兩個翼尖可以掛載武器設備，機身下的多個吊艙裝載了各種電子偵察設備、通信干擾設備、雷達干擾設備等，可能成為解放軍軍機擾台的要角。

▲台灣1月24日西南空域空情動態。（圖／國防部提供）

▲台灣1月24日西南空域空情動態。（圖／國防部提供）

楊永明分析，我們很常聽到共軍擾台，在去年2021年加起來將近1000架次進入台灣ADIZ，不過從這麼多的架次看來，有時候只是中國想針對兩岸軍事態勢上給點警示，又或是他們自己本身的軍事演練。他也表示，當然有時候中國也是針對性的，從時間點就能知道，像之前美國議員訪台、美國航母在台海附近有動作時，解放軍可能就會用戰機擾台的方式進到台灣西南角來做軍事上的反制。

楊永明也指出，中國雖然頻頻讓軍機進到台灣ADIZ，但幾乎都沒有跨過海峽中線，且其中很大的意涵就是「中國軍事發展已必須突破第一島嶼鏈」，逐漸走向遠洋海軍。

▲▼美國海軍林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）自北向南通過蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）。（圖／達志影像／美聯社）

楊永明總結，除了中國軍事動作頻頻外，北韓最近又開始狂射飛彈，因此此次美日軍事部署有一部分也是有警告北韓的意味，還有很重要的就是透露出烏克蘭與俄羅斯情勢緊張，因為美國從來不會同時打兩場戰爭，通常A地已經進入戰爭準備時，B地就以威嚇方式來延緩、阻止戰爭發生。

《Wow世界熱鬧什麼？》：每周20分鐘，國際情勢一點通★

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