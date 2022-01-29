　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新店槍手／埋伏門外2hrs！帽T殺手4槍打死咖啡商　逃跑計畫超縝密

▲▼新店槍擊案，殺手曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新店槍擊案，殺手曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者林昱萱／整理報導

新北市新店區花園一路一處民宅2021年11月22日，發生一起震驚社會的槍擊案，當時槍手黃泳群近距離朝何姓咖啡商的頭部連開4槍，導致對方倒臥血泊當場死亡。此外，黃嫌在作案之前還事先在對方家附近埋伏2小時，找到最佳作案時機後才動手，可見其是預謀犯案，且計畫相當縝密。

這起駭人聽聞的案件發生在2021年11月22日，當時綽號「勇仔」的槍手黃泳群於當日上午6時，開車到何姓咖啡商的住處附近，於該處埋伏近2小時後，等待對方送完小孩上學回家，就於上午8時13分開了4槍將其射殺。黃嫌犯案之後，為了躲避警方緝捕，多次透過變裝、換車製造斷點，先是於上午8時27分赴新店IKEA賣場棄車後變裝，接著於上午8時39分搭計程車，約於上午9時抵達北市捷運龍山寺站。

黃嫌抵達龍山寺站後，本來想要將作案衣服送給遊民，但遭到對方拒絕，因此改將衣物丟棄在附近，之後他又於上午9時27分轉搭計程車，上午9時55分抵達桃園機場，於中午12時許搭機出境至中國大陸廈門。另外，值得一提的是，由於黃嫌計畫縝密，因此其犯案後態度始終從容不迫，外觀上看上去就像普通觀光客一樣，因此絲毫沒有引起附近民眾懷疑。

▲▼「帽T殺手」做案衣服在龍山寺被找到，槍枝則在在出境航廈外水溝尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲「帽T殺手」做案衣服在龍山寺被找到，槍枝則在在出境航廈外水溝尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方追查，黃嫌犯案槍枝為阿根廷制的制式手槍，子彈僅剩一顆，最後被警方於航廈外聯外道路的水溝中尋獲。由於黃嫌作案計畫過於縝密，警方認為預謀犯案的可能性極高，且可能是熟人作案，至於詳細事發情形，仍有待進一步調查釐清。

不過，值得一提的是，儘管黃嫌預謀犯案，且進行了詳細的計畫，但他仍是忘了因疫情因素，入境福建廈門後要進行隔離一事，因此其在防疫旅館解除隔離後，就隨即被押送回台，而黃嫌入境後，還一度因為癲癇發作，在警方戒護下送醫住院。

▲▼「新店帽T殺手」被羈押禁見，轉送台中看守所收押兼隔離。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲「新店帽T殺手」被羈押禁見，轉送台中看守所收押兼隔離。（圖／記者陳雕文翻攝）

等到醫師評估黃男已可應訊後，台北地檢署於2021年12月10日視訊偵訊黃男，依涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證之虞向台北地院聲請羈押禁見，北院裁准。對此，黃嫌被送往設有醫療專區的台中看守所防疫中心羈押，待隔離期滿且採驗確認陰性後，再送回台北看守所繼續執行羈押。

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
快訊／中橫便道坍方急封閉！谷關、梨山中斷
快訊／停車場停留2分鐘被傳染！　整棟住戶緊急匡列
快訊／Omicron夠毒！樓上樓下就傳染　陳其邁急喊：快來篩
快訊／桃園最新11處足跡！　好市多、遠東百貨、華南銀行、麻將
LIVE／桃園今+9！　鄭文燦最新說明
快訊／大寮3母子再傳3人！同學也染疫　217師生匡列
快訊／大寮母子確診趴走足跡曝！　屈臣氏、大潤發、家樂福
吳姍儒婚禮「鬼鬼拉鍊爆開」大走光！　邵雨薇傻眼
快訊／柯文哲怨「疫苗護照」被卡！　陳時中回應了
快訊／高雄港+3！停機車遭傳染　衛生局：僅接觸2分鐘
快訊／大寮育兒中心突休館！　高市衛生局：有確診足跡
快訊／亞旭再增4人確診！　明造冊三採508人
LIVE／高雄今本土+6！　陳其邁最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊 ／中橫便道坍方急封閉！谷關、梨山中斷　下午兩班次取消

男扮貴姐「框嫩鴨出場」！摩鐵激歡48小時　8煞瘋狂輸出原因曝

傳統市場扒手竊取攤商背包　龜山警查獲女慣竊追回10萬贓款

新店槍手／埋伏門外2hrs！帽T殺手4槍打死咖啡商　逃跑計畫超縝密

台中警民消合作救人　４年從閻羅王前救回95人　　

男大生要離開教室　轉頭聊天邊伸手找門把…下秒扭轉女同學胸部！

桃園區間測速照相來了！台3線大溪、龍潭各+1　2月16日起執法

台東貨車掉進水溝！「流動雜貨店」滿地水果零食　警急救援

快訊／男扮女「框鴨哥出場」　狂歡後沒錢付...慘被押山區凌虐

北市警局1年接4263詐騙案「財損7億」　金融機構攔阻3.6億

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

快訊 ／中橫便道坍方急封閉！谷關、梨山中斷　下午兩班次取消

男扮貴姐「框嫩鴨出場」！摩鐵激歡48小時　8煞瘋狂輸出原因曝

傳統市場扒手竊取攤商背包　龜山警查獲女慣竊追回10萬贓款

新店槍手／埋伏門外2hrs！帽T殺手4槍打死咖啡商　逃跑計畫超縝密

台中警民消合作救人　４年從閻羅王前救回95人　　

男大生要離開教室　轉頭聊天邊伸手找門把…下秒扭轉女同學胸部！

桃園區間測速照相來了！台3線大溪、龍潭各+1　2月16日起執法

台東貨車掉進水溝！「流動雜貨店」滿地水果零食　警急救援

快訊／男扮女「框鴨哥出場」　狂歡後沒錢付...慘被押山區凌虐

北市警局1年接4263詐騙案「財損7億」　金融機構攔阻3.6億

婆家大掃除！「全部爽逛街」留她獨自掃整棟...氣炸：我不是傭人

沈玉琳曝婚姻之道　喊話Sandy尪：在家當好龜孫子

《神偷大軍》男星「大街裸奔」不害羞！激凸好身材引路人狂盯

限時10天！電子票「搭台灣好行」轉客運打5折　適用路線出爐

就是賞心悅目！　5對「顏值天花板」陸劇CP…楊洋狼虎之詞超撩

快訊 ／中橫便道坍方急封閉！谷關、梨山中斷　下午兩班次取消

春節雞蛋缺貨　農委會啟動調度確保2月底前不缺蛋

小豬羅志祥出席Sandy婚宴「吳宗憲Cue上台」　場內畫面曝光

中駐美大使：台灣問題是中美「最大火藥桶」

快訊／公寓停車場停留2分鐘被傳染！高市府緊急匡列整棟20名住戶

女偶像「約砲海量粉絲」性愛片瘋傳！　不堪真相被挖出…網一看傻眼了

社會熱門新聞

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

獨／基隆女第3劑打莫德納　3天後心臟爆血亡

新莊男滑手機遭人「連捅2刀」！行刺畫面曝

林秉樞看守所過年沒菜錢　怨爸「怎麼這麼摳」

旗山民宅火燒！竟是屋主自己放火

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

又現三寶一路逆向！2車嚇壞急保命

他臟器外露魂斷台9線　撞死人惡駕駛抓到了

新莊凌晨工廠大火　消防員搶救中

中油最貪執行長再搜出黑錢　創現場查扣最高紀錄

行人過馬路被撞身亡　肇事者肇逃

捲歸仁雙屍案冤獄18年！謝志宏獲判3417萬刑事補償

即／國1五股段車禍！1車逆停內線道　車流回堵2km

更多熱門

相關新聞

又現三寶一路逆向！2車嚇壞急保命

又現三寶一路逆向！2車嚇壞急保命

日前一名伍姓女子行經內湖環東大道時，聲稱「看錯導航」逆向闖入對向車道，將22歲劉姓重機騎士撞飛10層樓高的橋下慘死，引發社會關注。不料，近日又有網友分享行車紀錄器畫面，竟然又有誇張三寶逆向行駛於快速道路上，且持續往前開，讓不少網友看了紛紛痛批，「眼睛是抹到屎嗎？」

農曆年前侯友宜赴新店行政園區慰勞同仁

農曆年前侯友宜赴新店行政園區慰勞同仁

烏克蘭士兵血洗軍工廠殺5人　監視器畫面曝

烏克蘭士兵血洗軍工廠殺5人　監視器畫面曝

台中槍擊案　死者弟駁斥「小弟殺大哥」說法

台中槍擊案　死者弟駁斥「小弟殺大哥」說法

台中槍擊案只尋獲1彈頭！X光勘驗車找另1顆

台中槍擊案只尋獲1彈頭！X光勘驗車找另1顆

關鍵字：

新店槍擊

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

吳姍儒婚宴會場曝光！　超正4伴娘出場

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

吳姍儒披絕美白紗登場！吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒證婚儀式美炸！老公激動爆哭「真面目曝光」

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

吳姍儒草原婚紗照曝光！激帥老公緊牽小手

無名最早網紅正妹是她！14年後超狂現況曝光

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面