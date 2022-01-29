新店槍手／埋伏門外2hrs！帽T殺手4槍打死咖啡商　逃跑計畫超縝密

▲新店槍擊案，殺手曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者林昱萱／整理報導

新北市新店區花園一路一處民宅2021年11月22日，發生一起震驚社會的槍擊案，當時槍手黃泳群近距離朝何姓咖啡商的頭部連開4槍，導致對方倒臥血泊當場死亡。此外，黃嫌在作案之前還事先在對方家附近埋伏2小時，找到最佳作案時機後才動手，可見其是預謀犯案，且計畫相當縝密。

這起駭人聽聞的案件發生在2021年11月22日，當時綽號「勇仔」的槍手黃泳群於當日上午6時，開車到何姓咖啡商的住處附近，於該處埋伏近2小時後，等待對方送完小孩上學回家，就於上午8時13分開了4槍將其射殺。黃嫌犯案之後，為了躲避警方緝捕，多次透過變裝、換車製造斷點，先是於上午8時27分赴新店IKEA賣場棄車後變裝，接著於上午8時39分搭計程車，約於上午9時抵達北市捷運龍山寺站。

黃嫌抵達龍山寺站後，本來想要將作案衣服送給遊民，但遭到對方拒絕，因此改將衣物丟棄在附近，之後他又於上午9時27分轉搭計程車，上午9時55分抵達桃園機場，於中午12時許搭機出境至中國大陸廈門。另外，值得一提的是，由於黃嫌計畫縝密，因此其犯案後態度始終從容不迫，外觀上看上去就像普通觀光客一樣，因此絲毫沒有引起附近民眾懷疑。

▲「帽T殺手」做案衣服在龍山寺被找到，槍枝則在在出境航廈外水溝尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方追查，黃嫌犯案槍枝為阿根廷制的制式手槍，子彈僅剩一顆，最後被警方於航廈外聯外道路的水溝中尋獲。由於黃嫌作案計畫過於縝密，警方認為預謀犯案的可能性極高，且可能是熟人作案，至於詳細事發情形，仍有待進一步調查釐清。

不過，值得一提的是，儘管黃嫌預謀犯案，且進行了詳細的計畫，但他仍是忘了因疫情因素，入境福建廈門後要進行隔離一事，因此其在防疫旅館解除隔離後，就隨即被押送回台，而黃嫌入境後，還一度因為癲癇發作，在警方戒護下送醫住院。

▲「新店帽T殺手」被羈押禁見，轉送台中看守所收押兼隔離。（圖／記者陳雕文翻攝）

等到醫師評估黃男已可應訊後，台北地檢署於2021年12月10日視訊偵訊黃男，依涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證之虞向台北地院聲請羈押禁見，北院裁准。對此，黃嫌被送往設有醫療專區的台中看守所防疫中心羈押，待隔離期滿且採驗確認陰性後，再送回台北看守所繼續執行羈押。