台中槍擊案只尋獲1顆彈頭！出動X光勘驗車全身掃描找另1顆

記者白珈陽、蔡怡萍／台中報導

台中市東區一間超商外26日中午發生震驚社會的槍擊命案，51歲趙姓兇嫌近距離朝49歲林男頭部開了兩槍，林男當場倒地身亡，而警方在三小時內即掌握趙嫌行蹤並逮捕歸案。今天檢察官率法醫解剖勘驗，但警方在案發現場只找到一顆彈頭，懷疑另一顆卡在死者體內，為找出確切位置，中檢申請調來全台唯一的X光勘驗車，以確認死者體內是否仍存有彈頭，協助後續死因鑑定及槍彈鑑識。

▲全台唯一X光勘驗車。（圖／記者白珈陽攝，下同）

台中地檢署認為趙嫌行刑式開槍致人於死，所犯之罪嫌重大，有逃亡之虞，今天中午已向台中地院聲請羈押。

檢察官表示，死者林男頭部中2槍，但警方在現場只找到1枚彈頭，另1顆遍尋不著，懷疑彈頭還在死者體內，於是請法醫研究所調來X光勘驗車進行全身掃描，車輛已在台中殯儀館，準備協助驗屍。

槍擊致死案件，法醫相驗解剖無法確認彈頭是否在死者體內，或有彈頭在死者體內卻遍尋不著的情況，尤其是多發槍擊案件更無法確認死者體內有多少彈頭，造成法醫解剖鑑定死因的困難。法醫所於民國108年耗資千萬採購全台唯一的X光勘驗車，幫助法醫解剖前以X光掃描死者全身，確認彈頭位置，再進行法醫解剖，協助以科技化偵辦槍擊案件。本案因現場未尋獲全部彈頭，懷疑彈頭仍在死者體內，故將以X光勘驗車先進行死者全身掃描，辨識有無彈頭及彈頭位置後，再進行解剖，以利精準鑑定死因。