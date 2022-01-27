台中驚悚槍擊案　死者胞弟、同居人駁斥「小弟殺大哥」：他亂講！

記者白珈陽、高堂堯／台中報導

台中市林姓、趙姓2名男子發生金錢糾紛，趙男26日昨朝頭部開2槍打死林男，檢警今天下午會同法醫進行遺體相驗、解剖，並以大陣仗借來法醫研究所X車、尋找可能留在體內的彈頭；林男同居人和其胞弟也出面，駁斥「林男是大哥、因霸凌小弟引殺機」等媒體報導說法，指林男只是在八大行業工作、根本與趙男不熟，趙男是一派胡言。

▲台中林姓男子遭槍擊身亡今相驗解剖遺體，其同居人（左）和胞弟出面說明。（圖／記者白珈陽攝）

檢警調查，趙男共開2槍，但現場僅找到1顆彈頭，因此請來法醫研究所X光勘驗車以利科學辦案：先以X光勘驗車進行死者全身掃描，確認有無彈頭及彈頭位置後再進行解剖、精準釐清死因；檢警在殯儀館先將林男遺體送進X光勘驗車，林男同居人和林弟隨即進入車內指認，走出車外時林男同居人不禁哽咽、神情哀戚、情緒激動，幾乎要警方攙扶才能前進。

▲死者林男同居人（中）和胞弟（右）神情哀戚、情緒激動。（圖／記者白珈陽攝）

外傳死者林男和趙姓兇嫌是大哥和小弟的關係，因為霸凌小弟才遭到開槍射殺報復，趙男還寫信控訴林的惡行；林男同居人和林弟對此則同聲否認，指林、趙2人年紀相仿，只是彼此認識、但不是朋友，平時完全沒聯絡，也沒有任何大哥小弟的關係，稱調閱通聯紀錄即知。

林弟指出，他們並未看到任何林男所寫的控訴信，「我昨天忙完回到休息處才看到報導說有甚麼文件，但我們到醫院時都沒有發現，因為偵查不公開，是不是在警方那裏也不清楚。」

林弟反覆駁斥相關新聞內容，「全都說小弟殺大哥、大哥霸凌小弟，根本就不是這樣子！」推測只是趙男對警方的一面之詞、「我們確定他是亂講」；林弟也說瞭解哥哥的生活內容，澄清他從來沒當過大哥，「就是『兄弟人』，只是在八大行業幫人家工作而已。」

▲▼台中林姓男子遭槍擊身亡今相驗解剖，遺體被推進X光勘驗車。（圖／記者白珈陽攝）

至於X光勘驗車的功能，檢方指槍擊致死案件，法醫相驗解剖並無法確認彈頭是否在死者體內，也可能發生彈頭在死者體內卻遍尋不著的情況，尤其是多發槍擊案件更無法確認死者體內有多少彈頭，造成解剖鑑定死因的困難；為有助於後續死因鑑定及槍彈鑑識，法醫所於民國108年耗資千萬採購全台唯一的X光勘驗車，於法醫解剖前以X光掃描死者全身，確認彈頭位置，再進行法醫解剖，協助地檢署以科技化偵辦槍擊案件。