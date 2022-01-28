▲侯友宜赴新店行政園區慰勞同仁，春節最重要把防疫做到位。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

農曆新年將至，新北市長侯友宜今（28日）上午特別前往新店行政園區慰勞區公所、戶政事務所、衛生所、地政事務所所、税捐稽徵處等第一線同仁，感謝同仁在這一年疫情期間為民服務的辛勞，年假期間也持續堅守防疫宣導與居檢關懷稽查工作，齊心對抗疫情。侯表示，春節期間以治安、交通為主外，最重要把防疫做到位，讓市民朋友平安歡喜過新年。

侯友宜表示，新店行政園區共有12個行政單位進駐，全力提供市民一站式服務。特別是區公所同仁，在疫情期間為了讓轄內長輩、居民擁有疫苗保護力，同仁全力支援疫苗接種站，守護居民的健康；在「平寧計畫」中，也密切緊盯每一個確診個案，防堵疫情擴散，對於穩定區域疫情有著極大貢獻。

▲各區公所春節期間重點熱門時段，皆會派員到轄內人潮較多風景區防疫宣導。

民政局長柯慶忠表示，目前Omicron變異株擴散，區公所更加嚴密執行春節檢疫專案，與衛政、警政等相關單位聯合稽查，關懷人員春節期間也不停歇，針對返回社區居檢之個案，及其同住家人嚴格管控，同時宣導非居檢者禁止進入居檢者自宅聚會、群聚，維護社區安全。

另外，各區公所春節期間重點熱門時段，皆會派員到轄內人潮較多風景區防疫宣導，請民眾走春也務必遵守防疫規範，並全程配戴口罩、注意安全距離，也請轄內宮廟及宗教活動務必配合防疫政策，落實實聯制登記、量測體溫、手部消毒，一起安心過好年。

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