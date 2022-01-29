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社會 社會焦點 保障人權

新北又現恐怖三寶「堅持逆向」！2車嚇壞急保命　網怒：眼睛抹到屎

記者閔文昱／綜合報導

日前一名伍姓女子行經內湖環東大道時，聲稱「看錯導航」逆向闖入對向車道，將22歲劉姓重機騎士撞飛10層樓高的橋下慘死，引發社會關注。不料，近日又有網友分享行車紀錄器畫面，竟然又有誇張三寶逆向行駛於快速道路上，且持續往前開，讓不少網友看了紛紛痛批，「眼睛是抹到屎嗎？」

▲有騎士拍下誇張三寶一路逆向前行，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲有騎士拍下誇張三寶一路逆向前行，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

一名網友28日在臉書社團「爆料公社」分享影片，只見拍攝者正騎乘機車行駛於疑為新店安坑的2線道快速道路上，而左方快車道的計程車和一輛黑色客貨車在行經一處彎道時，突然接連往右急切，這才發現原來有另一台黑色轎車正逆向行駛於快車道上。

▲有騎士拍下誇張三寶一路逆向前行，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

從影片來看，這輛逆向行駛的黑色轎車似乎沒有迴轉打算，且持續往前開，所幸計程車與後方客貨車車速都不快，才能及時閃避沒釀成事故，一旁的騎士則驚魂未定的不斷回頭查看，似乎對於剛才發生的畫面感到相當不可思議。對此，原PO也在文中直呼「這是蝴蝶效應吧？這麼長一條封閉式道路還能一路逆向行駛。」

影片一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛氣炸狂轟「智商不足上路的越來越多了」、「說個笑話，逆向檢舉只有罰600」、「逆向跟酒駕一樣致命」、「這幾天是車逆日嗎」、「逆向是會傳染嗎，最近2天都有這種」、「別污名化蝴蝶，這單純是智障行為」、「他X的堅持到底欸，為啥不無敵大迴轉啊？回頭是岸呀」、「已經死一個年輕有為的，還學不到教訓，眼睛是抹到屎嗎？」

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