日本拚「福島核食」闖關台灣　外相：積極提供必要資訊！

▲近日傳出日本福島5縣食品的進口限制有可能解禁。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本福島核災5個縣市的食品傳出近期有望解禁，引發朝野關注。對此，日本外務大臣林芳正28日向台灣媒體表示，目前已經得知相關報導，未來則會積極透過官方管道，提供台灣必要的資料，以證明福島5縣食品的安全性，期許台灣也能盡早解禁開放。

外務大臣林芳正28日在記者會上接受《中央社》記者提問時表示，已經透過媒體報導得知近日台灣在探討是否重新開放福島5縣的食品進口。他表示，如今各國其實都已經陸續放寬或廢除對日本產食品的進口限制，正如美國在2021年9月廢除禁令一樣。

林芳正強調，既然台灣正在研討是否重新修訂對於日本食品的進口管制，日方勢必會積極提供相關的必要資訊，希望能儘早解除禁令。他提到，未來會透過日本台灣交流協會等官方管道，並基於科學根據，向台灣說明日本食品的安全性。

日本311福島核災發生至今已10年，台灣政府至此之後便禁止進口日本福島、茨城、櫪木、群馬以及千葉等5個縣市的食品。先前曾有日媒報導，台灣當局為爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），已開始討論是否解禁福島核食，甚至訂出時間表稱，最快春天就可以開放，消息傳回台灣，引發軒然大波。

沒想到隔日日本台灣交流協會會長大橋光夫就在第45屆台日經濟貿易會議開幕式上稱，「台灣對日本食品的進口管制，從科學依據和國際標準角度看來，仍存在不少疑問。」對此，代表台方與會的台灣日本關係協會會長邱義仁則表示，相關議題日本已經提出好多年，也一直有在關注，不過台方一直以來都保持相同立場。

邱義仁說，一直有向日方強調，「會以保護國人健康為原則，並在這個原則底下，依照國際標準、科學證據來處理福島5縣食品的問題」。他指出，福島議題沒有時間表，就算開始談，「談下去要到什麼時候才會有結果，真的是不清楚」。

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