不滿母被醫死！日男持獵槍民宅挾持醫師11小時　人質中彈心肺停止

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一間民宅27日晚間驚傳一起人質挾持事件，一名44歲男醫師遭60多歲屋主持獵槍恐嚇，直到11個小時後才被救出，然而人質被救出後傷勢嚴重，為心肺停止狀態，仍在搶救中。另外，還有一名41歲男子胸部中彈，重傷倒臥在民宅門口，另一名30多歲男子則是遭催淚噴霧波及，眼部受傷。

根據《日本放送協會》報導，該起事件發生在27日晚間9時，3名受害人分別為同一間診所的醫師、護理師以及看護，而嫌犯則是診所病患的家屬。據悉，近日嫌犯的母親因病情惡化逝世，3人便親自前往患者家中悼念，沒想到卻遭到60多歲的病患家屬持槍恐嚇。

其中，44歲的男醫師遭歹徒挾持成為人質，41歲的男護理師則是胸部中彈、滿身是血地倒臥在民宅門口，另一名30多歲的看護眼睛遭催淚噴霧攻擊，隨後立刻飛奔到警局通報。救難人員到場後立即將中彈的男護理師送醫，而他雖然重傷，但送院時仍有意識。

警方接獲通報後也不敢大意，隨即派出多輛警車、消防車等在場待命，並疏散附近約110名居民至周遭的中學避難。警方徹夜與嫌犯持續對談，但對方雖稱人質沒有生命危險，卻不肯讓警方與人質對話。整起挾持案件持續到28日上午8時，警方一舉衝入民宅，制伏歹徒後，依殺人未遂嫌疑將其緊急逮捕。

作為人質被挾持長達11個小時的44歲男醫師傷勢嚴重，雖然緊急送往醫院，但是心肺停止，目前仍在搶救中。另一方面，受此影響，周遭3所中小學28日暫時停課。

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