北韓榮譽部隊坦克翻覆滾下山！　金正恩臉丟光「誰都不准說」

▲北韓領導人金正恩也讚賞的裝甲部隊發生坦克翻覆意外。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

外媒揭露，北韓（朝鮮）最引以為傲的部隊之一的「朝鮮人民軍第105裝甲師」近日在山地機動訓練中發生翻車事故，兩名駕駛受到重傷。消息人士指出，事發後，總參謀部緊急下封口令，要求對此徹底保密，因為第105裝甲師是北韓金氏家族相當重視的部隊，也是金正恩外出視察軍隊時的固定名單。

▲北韓閱兵式出現的坦克部隊。（圖／路透）

根據《每日北韓》報導，第105裝甲師是北韓最早的裝甲部隊，也是北韓當局認定在韓戰中第一個攻入南韓首爾的地面坦克部隊，因而被前領導人金日成賦予榮譽稱號「首爾」與單位編號105，全稱為「近衛軍首爾柳京守第105裝甲師」。此後，包含金正日與現任領導人金正恩都相當重視這支部隊，每每外出進行軍事視察時，幾乎是必去的固定名單。

然而，《每日北韓》引述消息人士說法，第105裝甲師在新年首次的夜間山地機動訓練中發生翻車事故，一輛坦克從半山腰向下翻覆，兩名駕駛受了重傷。北韓軍方總參謀部立即調派人員到當地維修坦克，並且緊急下了封口令，對翻覆意外徹底保密，就怕金正恩大力讚賞的精銳裝甲部隊，在人民心中的形象毀於一旦。

▲北韓人民軍部隊2020年2月一次軍演，模擬對島嶼目標發動襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士稱，尤其北韓今年又將迎來金日成誕辰110周年與金正日誕辰80周年，這時候發生大型事故，已經讓軍方內部進入非常狀態，「相關部隊的責任幹部們似乎難逃懲處。」報導稱，軍方高層統一將此次翻覆事件歸咎於駕駛不熟操作，對於陡峭地形、過度訓練等因素絕口不提，但事實上，北韓機械化部隊每年在各種訓練中都經常發生翻車事故。

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