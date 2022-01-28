Omicron塑膠表面可存活8天！比Delta難纏　日研究曝快速蔓延主因

▲研究證實，Omicron的存活時間更長。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者王佩翊／綜合報導

日本一份最新研究指出，新冠病毒的Omicron變異株可以在塑膠表面存活8天，遠比Delta的4.75天以及原始株的2.3天還要長。另外，Omicron在皮膚表面可存活21.1個小時，而Delta與原始株則分別只能存活16.8個小時、8.6個小時。研究團隊指出，Omicron的高穩定性很有可能就是導致如今疫情迅速蔓延的主因之一。

根據《共同社》報導，京都府立醫科大學助教廣瀨亮平所帶領的研究團隊針對新冠原始毒株以及Alpha、Delta、Omicron等變異株進行比對研究。實驗結果發現，變異株的存活時間比原始株長，其中又以Omicron在皮膚表面與塑膠表面上的存活時間最長。

結果顯示，原始毒株在皮膚表面可以存活8.6小時、Alpha變異株19.6小時、Delta變異株16.8小時、Omicron變異株21.1小時；而原始毒株在塑膠表面則可以存活56小時（約2.3天）、Alpha變異株191.3小時（約8天）、Delta變異株114小時（約4.75天）、Omicron變異株193.5小時（約8天）。

研究團隊也針對不同病毒的消毒效果進行測試，結果證實，經過15秒的酒精消毒後，這4種病毒株都會失去活性，也就是說，酒精消毒的防疫措施仍然有效。

廣瀨亮平表示，Omicron在許多國家迅速傳播，並取代了Delta，很有可能就是因為存活時間較長，穩定性較高，而這同樣也是近期全球疫情再度升溫的原因之一。

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