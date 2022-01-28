今新增44例境外移入「居隔暴增30人」　14落地確診

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

居家隔離採檢確診暴增30例！中央流行疫情指揮中心公布，今（28）日國內新增44例境外移入，以美國8例、菲律賓8例最多，其中14例為落地確診。另外，有30人為居家檢疫採檢驗出，陳時中解釋，人數增加主要是前一波入境高峰期的關係。

今日國內新增27例本土病例、44例境外移入，新增個案中無人死亡。台北房仲染疫案擴大，點點幼兒園新增5人染疫，另外，桃園又新增3例零星個案，亞旭與錢都也分別增加2人與3人確診。

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及菲律賓各8例、中國5例、印尼3例、日本、瑞典及越南各2例、孟加拉國、荷蘭、土耳其、英國、奧地利及丹麥各1例移入；另8例調查中。入境日介於今(2022)年1月13日至1月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,613,922例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,594,976例排除)，其中18,634例確診，分別為3,561例境外移入，15,019例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例(案18314境外移入、案18425本土、案18438本土，再次採檢為陰性，共3案研判排除)，累計126例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。