　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今新增44例境外移入「居隔暴增30人」　14落地確診

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

居家隔離採檢確診暴增30例！中央流行疫情指揮中心公布，今（28）日國內新增44例境外移入，以美國8例、菲律賓8例最多，其中14例為落地確診。另外，有30人為居家檢疫採檢驗出，陳時中解釋，人數增加主要是前一波入境高峰期的關係。

今日國內新增27例本土病例、44例境外移入，新增個案中無人死亡。台北房仲染疫案擴大，點點幼兒園新增5人染疫，另外，桃園又新增3例零星個案，亞旭與錢都也分別增加2人與3人確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及菲律賓各8例、中國5例、印尼3例、日本、瑞典及越南各2例、孟加拉國、荷蘭、土耳其、英國、奧地利及丹麥各1例移入；另8例調查中。入境日介於今(2022)年1月13日至1月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,613,922例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,594,976例排除)，其中18,634例確診，分別為3,561例境外移入，15,019例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例(案18314境外移入、案18425本土、案18438本土，再次採檢為陰性，共3案研判排除)，累計126例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

ET快訊
快訊／台南+1確診！足跡去過永豐銀行、7-11、黃昏市場
快訊／台中+2！女研究生就讀桃園　足跡遍及苗栗、沙鹿農會
「8千多人居家隔離」無法回家過年！陳時中：很抱歉
黃曉明娶Baby「原因和媽有關」！　寵妻誓言「2個不可能」全
快訊／新北公布新足跡　捷運環狀線、特力屋、板橋拉麵店
快訊／高雄最新足跡　丹丹漢堡、麻古茶坊、麥當勞
快訊／高雄+7！　一家4口住礁溪長榮3染疫
快訊／新北+1確診　「蘆洲男」女友也染疫
快訊／國泰世華分行員工家屬確診　全行居家隔離
黃曉明、Angelababy離婚　兩人被發現「無直接商業關聯
黃曉明想兒子打電話回家　Angelababy「第一句話」好尷
快訊／明起至「澎湖、金門、馬祖」　有症狀需篩檢
黃曉明砸10億辦「世紀城堡婚禮」！　527密碼超閃：讓我把妳
快訊／北市確診+5！　幼教師補習班兼課「1傳5」
快訊／桃園再增3例「感染源不明」　2人社區採檢站驗出
快訊／礁溪+4人「高雄住客父子+友人確診」！累積13人染疫
快訊／高雄今+4！　累積77人染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中+2！女研究生就讀桃園　放寒假到過苗栗、沙鹿農會

快訊／台南+1疫調足跡曝！去過永豐銀行、7-11、黃昏市場

快訊／全台首創！陳其邁宣布高雄提供「匿名快篩」　3類人快出來驗

國內「長新冠」追蹤情況？指揮中心：非法定傳染病個案

桃機前進指揮所解編！王必勝揭「落地篩檢總數據」　確診人數曝光

太強！超狂「麥當勞肯瓊醬全餐」曝光　網瘋喊：我一定每天回家

疫情燒進中部！台中有確診　彰化持續161天+0　　

雙AZ「混第3劑BNT」他曝副作用！釣出苦主勸：15分鐘真的重要

「8千多人居家隔離」無法回家過年！陳時中：很抱歉

訂年菜等圍爐！大姑卻擅自招待外人...她氣炸反被嗆：只吃妳幾道

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

快訊／台中+2！女研究生就讀桃園　放寒假到過苗栗、沙鹿農會

快訊／台南+1疫調足跡曝！去過永豐銀行、7-11、黃昏市場

快訊／全台首創！陳其邁宣布高雄提供「匿名快篩」　3類人快出來驗

國內「長新冠」追蹤情況？指揮中心：非法定傳染病個案

桃機前進指揮所解編！王必勝揭「落地篩檢總數據」　確診人數曝光

太強！超狂「麥當勞肯瓊醬全餐」曝光　網瘋喊：我一定每天回家

疫情燒進中部！台中有確診　彰化持續161天+0　　

雙AZ「混第3劑BNT」他曝副作用！釣出苦主勸：15分鐘真的重要

「8千多人居家隔離」無法回家過年！陳時中：很抱歉

訂年菜等圍爐！大姑卻擅自招待外人...她氣炸反被嗆：只吃妳幾道

「第一操盤手」坑殺投資人自肥2.4億　統一投信2經理人遭起訴

《LOL》2022年PCS完整參賽名單公布…亞洲盃冠軍上善若水突襲

李晶晶手機貼「發」字求自摸　看不懂中文卻會打麻將賺紅包

快訊／台中+2！女研究生就讀桃園　放寒假到過苗栗、沙鹿農會

外交突破！台美副總統同框　國台辦：謀「獨」挑釁將依法受嚴懲

快訊／台南+1疫調足跡曝！去過永豐銀行、7-11、黃昏市場

快訊／全台首創！陳其邁宣布高雄提供「匿名快篩」　3類人快出來驗

國內「長新冠」追蹤情況？指揮中心：非法定傳染病個案

桃機前進指揮所解編！王必勝揭「落地篩檢總數據」　確診人數曝光

談加薪卻被資遣！老鳥揭主管「背後用意」：是在幫妳…曝職場悲歌

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

名醫估「2月下旬有望降一級」

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

男友必嫁、必交往　她點出3特質

虎年「最強工作運」4星座！命理師：等著升職加薪

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

本土爆地方急匡列！1.6萬人隔離過除夕

快訊／今本土增27例　境外44例

公告有新鈔　ATM領出卻都是舊的　

「穿這樣去婚禮可以嗎」　郭鬼鬼穿細肩露2粒

停車被嗆！車主「手狂抖亮識別證」　他1動作反擊

騎士摔車爬起狂衝　8秒驚險逃死

更多熱門

相關新聞

北市確診+5！幼教師補習班兼課「1傳5」

北市確診+5！幼教師補習班兼課「1傳5」

北市房仲確診案傳播鏈持續擴大！因在松山區南川麵館吃飯足跡重疊而染疫的幼教師案（案18590），其曾到補習班兼課，因此「1傳5」傳染給4位小學生與1位教職員，詳細的細節北市府下午將召開記者會說明。

落地篩檢5航班2確診　陽性率0.59%「創今年新低」

落地篩檢5航班2確診　陽性率0.59%「創今年新低」

搶打疫苗竟只配8成量給診所　北市府籲減少打殘劑、預約優先

搶打疫苗竟只配8成量給診所　北市府籲減少打殘劑、預約優先

福斯汽車執行長傳新冠肺炎確診

福斯汽車執行長傳新冠肺炎確診

備戰春節防疫　北市規劃升級2.5級防疫警戒

備戰春節防疫　北市規劃升級2.5級防疫警戒

關鍵字：

生活疾管署本土病例新冠肺炎境外移入二級警戒陳時中影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

Angelababy離婚聲明「和平分開」

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

13款刮刮樂「購買攻略」曝光！　想中獎必挑這一張

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

名醫估「2月下旬有望降一級」

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面