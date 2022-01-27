潘孟安慰勞環保防疫英雄　感謝清潔隊員一年辛勤付出　

▲縣長潘孟安慰勞清潔人員。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節將至，屏東縣長潘孟安為感謝清潔隊員及防疫消毒英雄一年來的辛勞付出，肩負防疫消毒、垃圾清理回收及市容整頓等環境衛生任務，於春節前夕頒發春節加菜金給屏東市、潮州鎮、九如鄉及麟洛鄉等公所清潔隊員，為基層清潔人員加油打氣。

潘孟安表示，清潔隊員為全縣防疫消毒及環境清潔維護主力，新冠肺炎疫情嚴峻，一年來在防疫期間全面投入各公共場所進行防疫消毒工作，在防疫消毒及防治登革熱噴藥等，均全力以赴，堅守崗位。

2021年總計消毒場域包括觀光景點1萬3959次、人潮聚集處1萬零903次、大型營業場所4196次、交通場站1671次及學校與民眾洽公機關場所進行消毒8460次等，共計3萬9189次，防疫工作滴水不漏，讓民眾安心，是防疫大英雄。

他也感謝隊員們每年不畏風吹日曬、不論環境髒臭均任勞任怨，尤其年節前家家戶戶大掃除垃圾倍增而加班至半夜，面對即將到來的春節假期人潮，潘縣長期勉清潔隊員持續針對民眾出入頻繁的戶外公共場所加強環境消毒工作，務求落實本縣防疫工作，讓民眾安心過好年。

環保局說，屏東縣人口數逾80萬人，且幅員廣大，清潔隊員僅有1118位執行垃圾清運、街道清掃(溝)、資源回收、市容整頓及環境防疫消毒等任務， 相較直轄市清潔隊人力配置較為吃緊。

環保局長顏幸苑特別呼籲民眾多多體諒清潔隊員辛勞，居家內外攜手維護環境清潔，在家落實好垃圾分類、資源回收工作，不但能減輕清潔隊員的負擔，也能提高垃圾清運處理效率，共同營造屏東健康舒適、乾淨宜居的生活環境。