全國首創　癌症公共藝術「希望絲帶」進駐東港大鵬灣

▲癌症公共藝術「希望絲帶」，進駐東港大鵬灣。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

響應全球2月4日「世界癌症日」，屏東縣政府25日與癌症希望基金會攜手，結合藝術家眼球先生創意，創全國之先於屏東大鵬灣國家風景區濱灣公園，打造11座高達180公分代表不同癌症、顏色繽紛的「希望絲帶」公仔公共藝術，圓潤的線條、可愛的造型，全台首座以癌症宣導為主題的「希望絲帶」公仔公共藝術以最療癒樣貌登場，成為2022年台灣響應世界癌症日的獨特亮點。

「希望絲帶」公共藝術25日正式揭幕，縣長潘孟安、衛生福利部國民健康署代表、癌症希望基金會董事王正旭、希望絲帶公仔創作者眼球先生、醫療院所長官及病友代表等一同出席。

他們手持的「希望絲帶」迷你公仔上，揭示了防癌6大行動，包括正確飲食、規律運動、體重控制、拒菸酒檳、定期篩檢、即時治療以呼籲民眾在生活中力行健康管理。

縣長潘孟安表示，為打造突破傳統、讓世界看見的癌症防治活動，縣府攜手癌症希望基金會，並邀請跨界藝術家眼球先生規劃製作「希望絲帶」公仔公共藝術，盼透過藝術的療癒力量打破同溫層，於國際級觀光景點發聲，降低接觸癌症資訊門檻，讓民眾在輕鬆氛圍中接收癌症防治資訊。

眼球先生表示，這次創作理念將代表各癌別的絲帶與自身原創角色「想太多」結合，背後刻上癌友正能量鼓勵，成為「希望絲帶」公仔公共藝術，永久存留於大鵬灣，讓癌症防治宣導不只是資訊衛教，還有情緒上的溫暖療癒。