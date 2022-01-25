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海廢帶回！　屏東漁業廢棄物回收寫下歷史新頁

▲屏東縣政府25日於新園鹽埔漁港辦理「海廢帶回 漁獲自肥」活動記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府25日於新園鹽埔漁港辦理「海廢帶回 漁獲自肥」活動記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為減少海洋廢棄物，維護海洋生態環境，規劃漁民回收廢棄物兌換在地農產品執行計畫，今(25)日於鹽埔漁港辦理「海廢帶回 漁獲自肥」活動記者會，由縣長潘孟安主持，獲得各參與單位熱烈回應，屏東漁業廢棄物回收，將寫下歷史新頁，展現屏東縣政府保護海洋環境的決心。

▲屏東縣政府25日於新園鹽埔漁港辦理「海廢帶回 漁獲自肥」活動記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府25日於新園鹽埔漁港辦理「海廢帶回 漁獲自肥」活動記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

根據調查，全世界每年約有800萬噸的垃圾進入海中，海洋垃圾已威脅海洋生物的生存，甚至魚類吃下難分解的微塑膠，透過食物鏈又回到人類身上，海洋垃圾造成的污染，已經成為生態與人類的隱形殺手，所以減少海洋垃圾，是保護海洋環境重要課題。

▲屏東縣政府25日於新園鹽埔漁港辦理「海廢帶回 漁獲自肥」活動記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府25日於新園鹽埔漁港辦理「海廢帶回 漁獲自肥」活動記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

而漁民作業產生的廢棄物是海洋垃圾主要來源之一，縣政府為鼓勵漁民回收海上作業所產生之廢棄物，以兌換屏東在地農產品作為鼓勵誘因，包括可兌換紅豆、米等在地農產品，除了可減少海洋垃圾又可推銷在地農產，可說是一舉兩得，兌換活動自2月15日、也就是元宵節起跑。

參與這次活動有250人，會中並由潛海戰將代表與潘縣長進行海廢與農產品之兌換，為海廢帶回漁獲自肥活動拉開序幕，隨後進行淨港淨海活動。

環保局長顏幸苑長表示，透過這次記者會，讓縣民瞭解共同維護海洋重要性，並宣導屏東縣海洋廢棄物回收兌換機制正式推動，讓漁業垃圾不海拋，未來屏東環保艦隊能超越2000艘，也呼籲民眾一起加入守護海洋志工行列，減少陸地垃圾進入海洋，共同維護屏東海洋環境。

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