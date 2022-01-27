親子新景點！屏東潮州「潮好玩幸福村」試營運

▲「潮好玩幸福村」27日試營運 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

全國首座台灣製造、遊具挑戰度破表的旗艦版共融遊戲場，位於屏東潮州「潮好玩幸福村」，今(27)日起開始試營運；縣府將前身為忠誠營區，擁有百年歷史的潮州社福園區，改造為全年齡共融遊戲場。

縣長潘孟安今日一早到場與孩童們體驗設施，更童心大發與孩子們玩起挑戰度破表的雙塔攀爬網，他歡迎喜歡爬高和樂於接受刺激小朋友，一定要到共融遊戲場來挑戰，享受一整天親子同樂的快樂時光！

潘縣長表示，「潮好玩幸福村」原名潮州社福園區，腹地達6.35公頃，是屏中地區最大的共融遊戲場，除保留舊有園區既有特色外，社福服務功能更網羅大人、小孩及專家意見，並搭配幸福村地景環境，使用台灣木材及研發的自製原木遊具，打造出不同場域及適合各年齡層的孩童遊具，成為孩子訓練膽量、肌耐力的專屬遊樂場，讓社福園區不再是單一化，而是具備多元功能全方位的園區。

他說，縣府在潮好玩幸福村園區內加入全新自然冒險共融遊戲場，有小孩最愛的超大沙坑、擺盪大索、全國首座自製木造遊具、挑戰度破表七米五高雙塔攀爬網、五米高躲貓貓瞭望台溜滑梯，滿足了大小朋友運動、散步、家庭親子日、戶外踏青、野餐的所有需求。

縣府社會處表示，潮好玩幸福村在縣府跨局處合作下，將空間活化成安居樂業的社會福利場域及家庭親子休憩好去處，鄰近屏鵝省道公路及八八快速道路，搭配公車接駁路線，地理位置和交通相當便利，另備有200多個汽機車位以解決停車需求。

相關訊息可以上屏東縣政府社會處及潮州區家庭福利服務中心臉書查詢。