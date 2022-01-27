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感謝有你們！　潘孟安慰勉枋寮警+協勤民力

▲縣長潘孟安慰勉枋警寮警方及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲縣長潘孟安慰勉枋警寮警方及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022年加強重要節日安全維護工作已於24日22時開展，為感謝警察同仁及協勤民力的辛勞，縣長潘孟安特於(26)晚間偕警察局局長劉印宮等，至枋寮分局與枋寮各民力中隊聯合慰問，發送春節慰問金，感謝他們對警察工作的協助，也送上新年祝福。

▲縣長潘孟安慰勉枋警寮警方及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲縣長潘孟安慰勉枋警寮警方及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

慰問活動，並有分局長簡彥匡、義警大隊長洪景崇、民防大隊長蔡雙喜、義交副大隊長戴貴屏及志工大隊長葉文興共同參與。

▲縣長潘孟安慰勉枋警寮警方及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲縣長潘孟安慰勉枋警寮警方及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮分局執行今年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，加強犯罪偵防、維持交通順暢與為民服務，並以各項治安交通及服務宣導作為、防制酒後駕車與防竊、防盗、防搶為重點。

▲縣長潘孟安慰勉枋警寮警方及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲縣長潘孟安慰勉枋警寮警方及協勤民力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

今年同樣動員民力夥伴戮力於各項重點工作，並投入鄰里社區服務，縣長為感謝員警及民力堅守崗位，全心投入治安及交通維護，以無私的付出和愛鄉愛民的熱忱，特準備慰問金親自發送給隊員們，慰勉有功人員辛勞。

潘縣長表示，治安、交通及消防救護單靠警消力量有限，這些平常分布各地之協勤民力，就成了最強而有力的後盾，大家利用工作空檔之餘協助治安、交通及災害救護等工作，默默付出不曾抱怨，他們卻主動犧牲休息時間，投入社區巡守的工作，重點節日或活動，更協助警、消執勤，擔任起地方的守護神，犧牲奉獻的精神，令人感佩。

由於國內疫情仍然嚴峻，面對每個環節，不能掉以輕心，現在是台灣的關鍵時刻，讓我們防疫同心繼續堅守，為台灣加油，為世界加油！警民齊力，一同維護安全無虞之家園。

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