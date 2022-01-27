雲林第二監獄透過電話賀歲　1300個家庭線上團圓

▲雲林第二監獄今年度春節電話懇親活動「千里一線牽，春節話團圓」，與中華電信雲林營運處合作，由該處提供30線免費電話讓收容人撥打電話回家，以紓緩收容人思親之情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情影響，雲林第二監獄春節面對面懇親會無奈停辦，但仍規劃春節系列活動三部曲「賀年卡設計比賽」、「春節單位佈置比賽」、「千里一線牽春節話團圓」，營造農曆過年氛圍，紓緩收容人思親之情，而與親友保持聯繫，往往是收容人在自由被剝奪時最大的支柱與依靠。

雲二監說明，賀年卡設計比賽讓收容人發揮創意及巧思，以細緻的紙雕或摺紙技巧，創作出一件件獨特又深具年味的作品；春節佈置比賽中，收容人別出心裁利用環保素材製作布景，配合虎年的主題迎接新年，讓收容人身陷囹圄仍同感新春歡樂氣氛。

▲春節佈置比賽，收容人別出心裁利用環保素材製作布景，配合虎年的主題迎接新年，宛如身處豪華宮殿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年度春節電話懇親活動「千里一線牽，春節話團圓」，與中華電信雲林營運處合作，由該處提供30線免費電話讓收容人撥打電話回家，以紓緩收容人思親之情，在漫長的鐵窗歲月中，在許多等待的日子，加上抵抗疫情儼成持久戰，能與最思念的家人通上電話，儘管見不上面，在握著話筒的叨叨絮絮間仍有如寒冬乍暖，絲絲暖意湧上心頭。

監典獄長蔡景裕除親自到現場表達關心外，也勉勵大家，雖因疫情關係無法與家人會面，希望大家珍惜本次活動，與家屬即使相隔兩地，也能感受到家人間相互問候的溫情。蔡景裕表示，收容人趕在農曆春節前透言語問候家人，預計讓近1300個家庭互道祝福，在電話鈴聲響起時向他們說一聲「新年快樂」。

▲透過電話聯繫，紓緩收容人思親之情，而與親友保持聯繫，往往是收容人在自由被剝奪時最大的支柱與依靠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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