可以有白包紅包不OK　斗六公所邀業者殯儀館內宣導貪污案例

▲斗六市公所政風室為宣導殯葬法令及倡導「廉潔殯儀」理念，於今日在斗六市裡殯儀館內舉辦「殯葬業務廉政倫理暨行政透明講習」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所政風室為宣導殯葬法令及倡導「廉潔殯儀」理念，於今（25）日舉辦「殯葬業務廉政倫理暨行政透明講習」，除邀殯儀服務業者及殯管所同仁參加，也請雲林縣調查站調查官宣講殯葬常見貪瀆案例，會中以一起撕破預先提供的紅包袋來共同宣示破除紅包文化的決心，維護斗六市透明、公正的施政風氣。

斗六市公所辦理講習，除了向與會人員說明新增措施及規定及安全管理設施改善作為，另為加強殯管人員及殯儀業者對於廉政相關法規之正確認知，聘請雲林縣調查站調查官林盈良擔任講座，探討殯葬業務常見之貪瀆案例，期藉由實例結合法規說明，提醒與會人員應謹守分際，勿誤蹈法網，現場約60多人到場參加講習，會後斗六市公所也與業者進行座談交流。

雲林縣政府政風處處長楊華興表示，希望透過本次講習與業務座談，能使殯葬業務公務人員及殯儀業者深植廉潔意識、謹守法紀，並在執行職務時確實依法行政，也讓民眾知道處理公務不必送、不能送，公務員也不能貪、不會貪的觀念，期待大家能夠一起打造廉能守法的環境。

▲「殯葬業務廉政倫理暨行政透明講習」雲林縣政府政風處處長楊華興與雲林縣調查站副主任曹永霖以一起撕破預先提供的紅包袋來共同宣示破除紅包文化的決心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林婦買完菜走回家包包遭搶 失聯移工躲廢棄民宅被逮

►雲林男4個月3度酒駕被抓 聲押獲准！確定看守所內過年

►身背「5條通」走到哪拜到哪 25歲車手遭攔查謊報身分慘了

►疫情升溫！西螺福興宮宣布不搶頭香 籲鄉親戴口罩領紅包



