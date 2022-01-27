進入春節採購潮　張麗善率隊進入傳統市場防疫宣導

▲農曆新年將至，市場出現年貨採購潮，雲林縣長張麗善今日與副縣長謝淑亞、建設處長李俊興、衛生局長曾春美、斗六市長林聖爵等人，到斗六西市場進行防疫宣導。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

面對Omicron疫情散布快速，雲林縣長張麗善今(27)日與副縣長、建設處長、衛生局長、斗六市長林聖爵等人，一同前往斗六西市場進行防疫宣導，呼籲返鄉及採買年貨鄉親民眾到公共場所務必戴好口罩、保持社交距離，無論是夜市、市場或大賣場，人潮容易聚集的地方，都需要全民共同遵守防疫原則。

雲林縣長張麗善表示，雖然雲林縣第二劑疫苗施打率已達8成，呼籲尚未施打完二劑疫苗的鄉親以及12歲以下孩子，還是儘量少到公共場所，才能避免感染影響健康，另外，許多鄉親倒垃圾時未戴口罩，縣府也會加強宣導，希望民眾共同配合。

衛生局長曾春美表示，Omicron在北部跟南部都已延燒到社區，呼籲鄉親到人潮聚集的地方，一定要堅守防疫守則；賣場、超市、市場需加強人流管制，室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)，且不開放試吃。斗六市長林聖爵強調，斗六公所每週二、四都會針對市場週邊環境消毒，希望到市場採買的人可以保持安全距離。

建設處長李俊興指出，在疫情嚴峻下仍需照顧經濟，縣府推動防疫四大新文化，除了防疫生活化，在資訊科技化，透過人流天線分析，進行市場人流管控，並於每10分鐘更新一次；為提倡交易無紙化，輔導並協助所有雲林縣攤商，透過交易電子化方式，避免紙幣、硬幣接觸間接感染，再來是呼籲民眾，強調買了就走、外帶外送，避免內用或邊走邊吃。

▲斗六市長林聖爵強調，斗六公所每週二、四都會針對市場週邊環境消毒，希望到市場採買的人可以保持安全距離。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►綻放滿山谷！草嶺仙境迎新春 雲林櫻花季1／29登場

►張麗善胞弟涉違法墾山案 3監委現勘「該看的、想看的都有看到」

►草嶺石壁森林療育基地、石壁竹創森計畫 揭開雲林新「旅程」

►可以有白包紅包不OK 斗六公所邀業者殯儀館內宣導貪污案例



