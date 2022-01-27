陳柏霖注意！北市發365筆細胞簡訊　跑LV、Prada趴「無須居家隔離」

▲路易威登（LV）於21日舉辦2022春夏男裝系列上市活動，藝人林柏宏、陳柏霖、劉冠廷皆有出席。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

新北市一名雜誌編輯（案18518）染疫，曾經出席11日台北101的Prada發表會、20日信義新光三越A11的Prada開幕、21日台北101的LV男裝發表會。外傳LV遲遲不給與會人員名單，造成台北市衛生局無法匡列人員，台北市衛生局27日回應，已於26日收到名單，將於27日一一發送簡訊。

台北市衛生局26日公布案18518的足跡，只見滿滿3大張圖片，足跡包括信義區、中山區各大百貨，甚至還有LV、Prada精品會活動，引發外界擔憂，也使出席同場活動的藝人們紛紛快篩、採檢。

據了解，LV一度不願意提供貴賓名單，造成台北市衛生局難以匡列人員，只好透過公布足跡、媒體報導方式來找人，也使許多出席活動的人遲遲沒收到北市府疫調簡訊，難以確定自己有無接觸確診者。

針對LV、Prada名單究竟提供了沒？台北市衛生局27日回應，北市府因為案18518已經發出1192筆細胞簡訊、317名居家隔離；LV、Prada部分已於26日取得名單，27日將一一通知名單人員，相關場次共發送365筆細胞簡訊，經評估參加精品活動人員無須居家隔離，請民眾可自行至醫院採檢。

而台北市副市長黃珊珊也於27日上午強調，LV後來有配合處理，「過程中一定會有些溝通、協調，相信沒有一個單位可以拒絕。」《傳染病防治法》非常嚴厲，如果有嚴重或情節重大，當然會去開罰，但後來溝通協調後就已經順利處理。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

北市士林區一家三口染疫，目前感染源不明，已知分別為在南港房仲業的哥哥（案18375）於19日發燒、22日快篩陽性，其同住妹妹（案18396）於21日有症狀，22日快篩陽性，兩人分別到醫院做PCR確診，因此媽媽（案18441）匡列採檢後染疫。

案18375的新北市友人（案18397）也於17日有有喉嚨癢、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛的情況，並且在23日確診；案18375的新北市客戶、曾去台北101 LV男裝趴的雜誌編輯（案18518）確診。另外，台北市松山區某幼兒園老師（案18590）確診，足跡曾與去過南川麵館的案18397重疊，且案18590的親戚中有一名民視主播，目前正在自主健康管理中。