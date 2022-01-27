國道初三至初五部分路段恐塞到凌晨！　高鐵這五天加開夜間車次

▲高鐵預計明天加開南下加班車。（圖／記者呂佳賢攝）



記者許維寧／台北報導

2022年春節連續假期將於本週六登場，為期9天至2月6日止。交通部路政司今天（1/27）表示，連假期間國道0至5時暫停收費，高鐵春節期間總計加開463班次，並規劃於明天加開南下車次；台鐵全線則加開各級列車423列次、加掛669列次。另也提醒民眾，國道初三至初五部分路段可能壅塞至隔夜，還請民眾及早規劃上路。

交通部路政司指出，今年春節國道南向交通量預計集中於初一至初三，預計初二南向車流為高峰，約為平日的1.6倍；北向則集中於初三至初五間，初四北向預計最大量，約為平日1.8倍。對此，國道持續辦理精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於1月29日至2月6日。

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交通部也特別提醒，國1國3苗栗路段北向初三、初四有跨夜車流至隔日凌晨；國5宜蘭路段北向初三、初四、初五有跨夜車流至隔日凌晨。

交通部指出，今年春節高鐵加開463班次列車，南下231班、北上232班，總計12天提供2179班次，並規劃於1月28日南下、2月3日至2月6日北上加開夜間車次，列車抵達時間將超過凌晨零時，請搭乘夜車的民眾留意接駁。台鐵全線則加開各級列車423列次，加掛669列次，並加開台北－花蓮優惠復興號、東線紅眼列車、東線實名制列車、東線返鄉返工專車及花東地區大專生票價優惠。

台鐵第二波加開車部分，交通部指出，東部幹線投入EMU3000型自強號加開樹林－台東20列次、樹林－玉里18列次及EMU900型區間快車加開樹林－花蓮18列次，合計56列次。西部幹線再投入PP推拉式自強號加開七堵─潮州4列次、EMU900型區間快車加開七堵－嘉義開18列次、新竹－高雄18列次，合計40列次。南迴線則再投入EMU900型區間快車高雄－臺東18列次。

交通部持續鼓勵民眾搭乘國道客運出遊，目前提供86條國道客運路線享平日優惠或85折、44條台灣好行路線持電子票證享半價優惠、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

航空於疏運期間正班機及第1至4波加班機共計提供3100架次及27萬9012個座位數，目前疏運離峰時段尚有空位；海運部分則於明天起至2月7日長達11天的春節連假疏運期間，本島與離島間9條航線預計開航854航次，可提供18萬7105人次運能。