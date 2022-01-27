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年假交通疏運一次看！　國道0-5時暫停收費、台鐵加開423列次

▲國道返鄉車潮。（示意圖／記者陳家豪攝）

▲國道返鄉車潮。（資料照／記者陳家豪攝）

記者蘇晏男／台北報導

今年為期9天的農曆春節連假自1月29日起至2月6日止，交通部除配合中央流行疫情指揮中心指示，已要求各疏運單位落實防疫規範，並宣布禁止大眾運具內飲食外，另在疏運方面，祭出3大規劃，包括9天年假每日0至5時國道全線暫停收費，台鐵加開全線加開各級列車總計423列次等。

交通部27日表示，由於近期Omicron疫情升溫，配合指揮中心指示，已要求各疏運單位，應落實遵守實聯制、量體溫、員工健康管理、確診事件即時應變等防疫作為，並於1月22日再宣布原則禁止大眾運具內飲食，且比照三級警戒標準增加清潔消毒頻次，以及加強相關運具設備的檢查，維護民眾健康與安全及確保疏運順暢。

交通部指出，交通部也持續請各單位檢視疏運能量，儘可能滿足民眾返鄉需求，並加強各項交通管制措施宣導，提醒用路人預為規劃行程，減少道路壅塞情形，期許各疏運單位應以提前佈署，謹慎應對態度，完成本次春節連假疏運。

今年春節疏運規劃如下：

一、國道部分：持續辦理精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於1月29日至2月6日，每日0至5時國道全線暫停收費等措施

二、省道重點部分：在台9線蘇花路廊蘇澳(南向)、蘇花改(雙向)、崇德(北向)路段實施大客車優先道，並進行大貨車時段性管制通行措施；台61線西濱快速公路於鳳鼻~香山路段封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉5處平面路口，提升西濱公路行車效率。

三、大眾運輸部分：

（一）提供民眾搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠(見下圖)；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠。

（二）高鐵部分：共加開463班次列車（南下231班、北上232班），總計12天提供2179班次。

（三）台鐵部分：全線加開各級列車總計423列次，加掛669列次，並加開台北─花蓮優惠復興號、東線紅眼列車、東線實名制列車、東線返鄉返工專車、加開東線EMU3000型自強號及提供花東地區大專生票價優惠。

（四）航空部分：2022年春節加強疏運期間共計提供3100架次及27萬9012個座位數，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。

（五）海運部分：台灣本島與離島間9條航線預計開航854航次，可提供18萬7105人次的運能

交通部表示，本次春節連假，因應近期疫情轉趨嚴峻，交通部已請各疏運單位務必做好各項防疫工作與完成各項運具的安全整備，並依現場狀況調度指揮，以順利完成連假疏運的任務。

交通部也呼籲國人，在春節期間應做好各項防疫工作，儘量減少不必要群聚，降低染疫風險，並嚴格遵守酒後不開車，開車不喝酒規定，安心返鄉過年。

▼交通部公布春節期間交通疏導措施。（點圖可放大／行政院提供）

▲▼交通部公布春節期間交通疏導措施。（圖／行政院提供）

▼交通部公布春節期間交通疏導措施。（圖／行政院提供）

▲▼交通部公布春節期間交通疏導措施。（圖／行政院提供）

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