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玩到過年！超商限時「翻翻樂」免費玩　4大咖啡飲品第2杯0元爽喝

▲▼7-11新春翻翻樂、抽紅包活動。（圖／7-11提供）

▲7-11 APP推出「福虎生風翻翻樂」活動，有機會抽中4大咖啡飲品「同品項第2杯0元」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

快來試手氣！就有超商即日起至2/3推出線上限時翻翻樂活動，有機會可以獲得「4大咖啡飲品」第2杯0元或是任選2件59折等優惠，另外還有機會抽中免費虎年紅包袋或精選禮盒優惠價。

7-11 APP即日起至2/3晚上7點止推出「福虎生風翻翻樂」活動，於時間內完成任務就有機會獲得CITY PRIMA精品美式、CITY CAFE 濃萃拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、現萃茶經典純奶茶最低「同品項第2件0元」或任選2件59折、79折等優惠，另外還有獎項為精選禮盒優惠價以及免費OPEN!虎年紅包袋或旺年精緻紅包袋。

▲▼7-11新春翻翻樂、抽紅包活動。（圖／7-11提供）

▲除夕還有千萬紅包限時抽活動。

OPEN POINT APP則有「除夕千萬紅包限時抽」活動，1/31 00：00至2/1 06：00快閃登場，期間OPEN POINT會員只要到7-11門市購買指定品項單筆滿188元即可獲得驚喜點數紅包，最高可抽中888點，將送出200萬份、總價值千萬點數紅包，送完為止。

▲▼萊爾富春節咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

▲除夕至初三每日咖啡優惠品項不同。（圖／萊爾富提供）

萊爾富祭出APP會員限定咖啡優惠，除夕至初三(1/31至2/3)每日提供限量3000份現煮咖啡折扣，會員只要至Hi-Life VIP APP最下方的「優惠活動」就能領取獨享最低45折咖啡優惠，除夕（1/31）、初一（2/1）為大杯冰美式優惠價20元，初二（2/2）、初三（2/3）為大杯冰拿鐵優惠價30元，每會員每日限領1次。

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