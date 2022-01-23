快筆記！超商「咖啡買30送30」限時7天　爽喝大杯美式只要22元

▲萊爾富搶先宣布開班咖啡優惠，想省荷包的朋友們記得先記起來。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

快記在行事曆！就有超商推出限時7天咖啡優惠，民眾最愛喝的大杯美式、大杯拿鐵直接「買30杯送30杯」，以大杯美式45元來算，搭配優惠之後每杯只要22元就能爽爽喝，完全守護荷包，愛喝咖啡的你可要把握機會了。

萊爾富就搶先宣布「開工咖啡優惠」，想省荷包的民眾可要先記下來！萊爾富表示，根據資料顯示，連假後上班的第一天，咖啡銷量會比平常多出至少5成，尤其是春節長假之後的首個上班日，銷量幾乎是平常的1倍以上。

為提振上班族開工日的精神，2/7至2/13將有會員限定優惠，大杯冰／熱美式以及大杯冰／熱拿鐵「同品項買30送30」，以大杯美式原價45元來算，搭配本次優惠等同於喝60杯只要花1350元，換算下來每杯只要22元超級划算。

▲伯朗咖啡館1月分享日優惠還有3天。（圖／伯朗咖啡館提供）

愛喝咖啡的你也絕對不能錯過伯朗咖啡館推出的1月分享日優惠，可任選2杯飲品，低價者免費招待。分享日為1／23、1／24、1／30，分別在特定門市推出，以原價購買飲品任1杯，即贈送飲品任1杯；飲品不限品項、容量，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用優惠。

▲85度C則有指定3款飲品「第2杯半價」優惠。（圖／85度C提供）

85度C於即日起至1／30期間，推出玫瑰拿鐵咖啡和奶茶系列第2杯半價優惠，品項包括「玫瑰風味拿鐵」中杯定價85元、「玫瑰風味鮮奶茶」中杯定價55元、「玫瑰風味奶茶」中杯定價45元，可自由選冷熱飲與不同口味，採用價低品項折價，不限杯數。