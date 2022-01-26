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放假前先喝一波！超商「大杯熱美式咖啡」買1送1　限時3天快衝

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11限時3天「大杯熱美式買1送1」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

愛喝美式的人快看過來！就有超商宣布加碼推出咖啡優惠，即日起至1/28連續3天，只要至門市購買「大杯熱美式」，即可享買1送1，趕快趁春節連假前把握便宜喝一波，另外，該超商線上也有限時10天咖啡優惠，8大指定咖啡飲品可享組合優惠價。

7-11於農曆年節前夕加碼推出咖啡優惠，即日起至1/28，只要至門市購買「CITY CAFE大杯熱美式咖啡」，即可享「買1送1」；提醒民眾，本活動不提供線上寄杯服務、不可冰熱互換，也不得與其他優惠併用。

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲提醒民眾本次優惠僅提供「大杯熱美式咖啡」，不得冰熱互換，也不提供線上寄杯。

7-11「OPEN POINT APP行動隨時取」則是將在1/28至2/6期間推出CITY系列指定組合優惠價，包括每日限量CITY CAFE大杯美式咖啡買8送8、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡21杯888元、CITY CAFE濃萃美式咖啡25杯888元、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡20杯888元，CITY PRIMA精品美式20杯888元，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶4杯188元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選8杯188元。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富搶先宣布開班咖啡優惠，想省荷包的朋友們記得先記起來。（圖／萊爾富提供）

萊爾富則是搶先宣布「開工咖啡優惠」，想省荷包的民眾可要先記下來！萊爾富將在2/7至2/13推出會員限定咖啡優惠，大杯冰／熱美式以及大杯冰／熱拿鐵「同品項買30送30」，以大杯美式原價45元來算，搭配本次優惠等同於喝60杯只要花1350元，換算下來每杯只要22元。

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