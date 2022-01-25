22元爽喝大美式！7-11「8大咖啡飲品」推組合優惠　星巴克買1送1剩1天

▲7-11推出連續10天指定8大咖啡飲品組合優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

趕快記起來！為迎接春節連假，就有超商祭出連續10天「8大指定咖啡飲品」組合優惠價，民眾最愛的美式也在優惠中，每日限量大杯美式買8送8，換算下來每杯只要22元，替荷包省一波，而大杯拿鐵則是21杯888元，等同每杯42元，民眾可要把握機會了。

7-11「OPEN POINT APP行動隨時取」將在1/28至2/6期間推出CITY系列指定組合優惠價，包括每日限量CITY CAFE大杯美式咖啡買8送8、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡21杯888元、CITY CAFE濃萃美式咖啡25杯888元、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡20杯888元，CITY PRIMA精品美式20杯888元，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶4杯188元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選8杯188元。

▲星巴克買1送1只到今天。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會臉書專頁）

愛喝咖啡的你也一定不能錯過「冬日好友星光分享優惠」，今（25）日活動來到最後一天，優惠期間從下午4點至晚上8點共4小時，只要購買2杯相同容量、風味、冰熱的全品項飲料皆可享「買1送1」，每人每次最多買2送2，提醒部分門市不提供此優惠。