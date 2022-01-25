　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

22元爽喝大美式！7-11「8大咖啡飲品」推組合優惠　星巴克買1送1剩1天

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出連續10天指定8大咖啡飲品組合優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

趕快記起來！為迎接春節連假，就有超商祭出連續10天「8大指定咖啡飲品」組合優惠價，民眾最愛的美式也在優惠中，每日限量大杯美式買8送8，換算下來每杯只要22元，替荷包省一波，而大杯拿鐵則是21杯888元，等同每杯42元，民眾可要把握機會了。

7-11「OPEN POINT APP行動隨時取」將在1/28至2/6期間推出CITY系列指定組合優惠價，包括每日限量CITY CAFE大杯美式咖啡買8送8、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡21杯888元、CITY CAFE濃萃美式咖啡25杯888元、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡20杯888元，CITY PRIMA精品美式20杯888元，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶4杯188元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選8杯188元。

▲星巴克買1送1只到今天。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會臉書專頁）

愛喝咖啡的你也一定不能錯過「冬日好友星光分享優惠」，今（25）日活動來到最後一天，優惠期間從下午4點至晚上8點共4小時，只要購買2杯相同容量、風味、冰熱的全品項飲料皆可享「買1送1」，每人每次最多買2送2，提醒部分門市不提供此優惠。

ET快訊
快訊／納豆腦出血緊急住院！　經紀人正式聲明
LIVE／網紅台南JOSH遭妻暴打新家如戰場　只因婚宴延期
林秉樞藏13女私密照！　單親媽、首長女秘書受害
快訊／家暴台南Josh　老婆Amber手寫信道歉了！
快訊／納豆爆二度出血！　緊急動手術
快訊／新竹再傳確診足跡！　去KTV歡唱5小時
快訊／2歲童遭撞死「媽崩潰哭吼」！　司機當場下跪
男星爆劈腿「無套逼妻墮胎」　她崩潰狂哭：我命賤
鴻海子公司宣布「尾牙獎項全重抽」！　員工傻眼了
快訊／2歲男童住家巷口遭撞！　當場身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

演藝圈「瘦身大王」三年甩29公斤、粉絲敲碗出瘦身書

超商限定！最新「6款虎年紅包袋」　獨家幾米、玩具總動員造型超Q

虎猴蛇豬安太歲！6大宮廟推24h線上點燈　逢凶化吉又安心防疫

22元爽喝大美式！7-11「8大咖啡飲品」推組合優惠　星巴克買1送1剩1天

趕緊衝！麥當勞「紅豆派」限時回歸了　加碼喝指定飲品買1送1

台北排隊名店麻膳堂虎年必吃！「撫胃系美食」吃過後就上癮　宅家定番美食

「虎年暴富、咬錢虎」限定款口罩補貨必收　還有女神加持防疫御守福袋

《吃在天母》老饕才知道的巷弄川浙菜！前五星飯店主廚掌杓　必吃團圓菜

《吃在天母》復刻媽媽廚房的味道！客家傳統美味與台式創意料理　有如回家吃飯

搶當護國神山股東！家樂福線上福袋10分鐘完售　剩「這天」買得到

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜致電關心

聽到開門聲！貼心柴微笑迎接　叼小床給馬麻：趕快躺下休息❤

演藝圈「瘦身大王」三年甩29公斤、粉絲敲碗出瘦身書

超商限定！最新「6款虎年紅包袋」　獨家幾米、玩具總動員造型超Q

虎猴蛇豬安太歲！6大宮廟推24h線上點燈　逢凶化吉又安心防疫

22元爽喝大美式！7-11「8大咖啡飲品」推組合優惠　星巴克買1送1剩1天

趕緊衝！麥當勞「紅豆派」限時回歸了　加碼喝指定飲品買1送1

台北排隊名店麻膳堂虎年必吃！「撫胃系美食」吃過後就上癮　宅家定番美食

「虎年暴富、咬錢虎」限定款口罩補貨必收　還有女神加持防疫御守福袋

《吃在天母》老饕才知道的巷弄川浙菜！前五星飯店主廚掌杓　必吃團圓菜

《吃在天母》復刻媽媽廚房的味道！客家傳統美味與台式創意料理　有如回家吃飯

搶當護國神山股東！家樂福線上福袋10分鐘完售　剩「這天」買得到

「CPO原廠認證中古車」真的比較好？網：來源就差很多

快訊／納豆經紀人發聲明！　最新狀況說明

原物料齊漲　手搖飲知名品牌堅持凍漲與消費者站在一起　

匈牙利奧運吊環金牌染疫病逝　確診前剛打疫苗還未有足夠抗體

演藝圈「瘦身大王」三年甩29公斤、粉絲敲碗出瘦身書

有焦香味的限量叉燒飯！高雄人氣平價拉麵　湯頭濃醇清爽不油膩

華信航空引進全新Kiosk自助報到機　讓旅客安心體驗、Fun心旅遊

陸30省今年GDP增長目標「全設5%以上」　海南定9%野心最大

餐飲業強制實聯制！台東落實5大防疫措施　即日起加強稽查

忘了193cm老公！小隻馬人妻「笑曝翻車照」　4萬人羨煞：超夢幻

消費熱門新聞

麥當勞早餐「薯餅」回來了！

賣場再現經典家長群組都在推

搶翻！家樂福線上福袋10分鐘完售

吃雞神器來了！肯德基推「炸雞圍兜兜」

台東婆婆媽媽買爆！東台灣最大全聯開幕

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

麥當勞「紅豆派」限時回歸了！

22元喝大美式！超商咖啡買30送30限7天

6大宮廟推24h線上點燈　在家防疫安太歲

全聯鳳梨釋迦週六買1送1！限定雪糕上市

北中南年菜食譜公開專業廚師秘訣

媽媽味！客家傳統美味與台式創意料理

台北排隊名店麻膳堂虎年必吃！

更多熱門

相關新聞

星巴克連2日列確診者足跡

星巴克連2日列確診者足跡

近期Omicron新型變異株威脅，國內本土確診案例不斷攀升，許多百貨、店家紛紛出現確診者足跡，星巴克1／23、1／24連續兩天都有確診者足跡至店，業者低調表示「遵照縣市政府規定辦理」，應已清消，業者近期也連兩天推出買一送一活動，建議民眾至店需注意防疫規範。

22元喝大美式！超商咖啡買30送30限7天

22元喝大美式！超商咖啡買30送30限7天

4大超商「補班咖啡優惠」一次看

4大超商「補班咖啡優惠」一次看

超商限時「買大杯美式送小蛋糕」

超商限時「買大杯美式送小蛋糕」

限時4天！超商「2款指定咖啡」買1送1

限時4天！超商「2款指定咖啡」買1送1

關鍵字：

咖啡優惠超商優惠星巴克

讀者迴響

熱門新聞

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

納豆傳腦出血開刀...醫院多人守候　經紀人無奈發聲

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

納豆經紀人「粉專底下」曝病況真相！　看侯友宜PO文超慌

總統府鮮肉憲兵6年崩壞　對比照震撼千人

茄子蛋《浪子回頭》男星3年婚變！老婆突發單身宣言

486先生解約衝股市！9位數定存曝網嚇傻

快訊／高端新冠疫苗「第三針追加劑」　抗體數據出爐

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面