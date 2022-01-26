　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時3天！超商「買滿200元現打88折」　還要再送50元購物金

▲▼7-11春節優惠 。（圖／7-11提供）

▲1/28起連續3天，只要至7-11門市消費滿200元即可打88折 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

本週就要迎接春節連假了，就有超商祭出限時3天「3大支付優惠」，期間只要至門市購買指定商品消費滿200元並使用3大支付結帳，即可立刻打88折，另外，消費滿額還要再送優惠券，只要消費滿200就送50元優惠券，該券全台限量800萬份，民眾可要把握機會省荷包了。

為鼓勵非現金支付的低接觸消費，7-11將在1/28起至1/30止推出「3大支付優惠」，只要至門市購買全店指定商品單筆消費滿200元，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳即享88折優惠，指定商品包括CITY飲品、零食、飲料等。另外，期間門市還有春節禮盒單筆消費滿500元憑3大支付再享85折優惠。

▲▼7-11春節優惠 。（圖／7-11提供）

▲購買春節禮盒滿500元並以3大支付方式結帳也可享85折優惠。

7-11也在春節前夕祭出高達2億元的優惠券大禮，自1/28起至1/30止，至門市單筆結帳滿200元，即贈送50元優惠券（25元優惠券2張），該優惠券限量800萬份，單筆累贈上限6張，單筆結帳每滿150元可抵用1張25元優惠券，使用期限為1/31至2/6止，單筆上限折抵10張。

PXGo!全聯線上購即日起至2/10也推出「虎力全開來BUY年」6大活動，活動1：每週五六日使用PX Pay支付，全站單筆滿1,000元，享12%福利點回饋。活動2：年貨大街、年節禮盒、團圓圍爐專區商品「下殺5折起」，再享PX Pay支付滿600元送300福利點，最高5%回饋。

▲▼PXGo!全聯線上購自1/21至2/10期間，推出「虎力全開來BUY年」6大活動。（圖／全聯提供）

▲PXGo!全聯線上購即日起至2/10期間，推出「虎力全開來BUY年」6大活動。（圖／全聯提供，下同）

活動3：遠距也能拜年送禮，會員轉贈指定零食、補品禮盒給親友，PXGo!就送100福利點讓會員同享祝福。活動4：1/28起，全聯小時達虎年單筆消費享88折，輸入【CNY120】滿千現折120元。活動5：使用PX Pay指定銀行信用卡支付，全站單筆滿1000元贈300福利點。

▲▼PXGo!全聯線上購自1/21至2/10期間，推出「虎力全開來BUY年」6大活動。（圖／全聯提供）

▲1/28起，全聯小時達虎年單筆消費享88折，輸入【CNY120】滿千現折120元。

活動6：1/28起限時7天「好虎氣紅包抽抽樂」免費抽獎遊戲，會員只要登入即可參加，除了價值破萬的首獎22萬福利點（等值22000元）、貳獎「Nintendo Switch主機藍紅＋健身環大冒險」以外，還有「折價券」、「福利點」、「OFF COFFEE熱美式、「分批取消費回饋」等好禮，中獎率100%，人人有獎。

ET快訊
快訊／台南Josh出手了！　被家暴正式提告新婚妻
納豆頭痛驚見腦出血！　醫急喊「4症狀超危險」不能拖
楊繡惠突爆氣飆罵！　開嗆「看怎麼收拾你」
限時3天快衝！　超商「咖啡買1送1」優惠一次看
快訊／亞東醫院「病患及孩子」確診　侯友宜：Ct值都不是很高
驚悚影片曝！女駕駛環東逆向　撞飛騎士墜10樓高慘死
正妹主播「胸前扣子快崩」！　鄉民暈一片

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美式、拿鐵都有！超商連2周「4大指定咖啡茶飲」第2杯10元喝

限時3天！超商「買滿200元現打88折」　還要再送50元購物金

芋頭控必吃！肯德基夢幻甜點「芋見雲朵蛋撻」回歸　期間限定開賣

消毒防疫只能靠酒精？歐舒特攜手名校以「天然納離水」幫環境食物和毛孩無毒抑菌

好友鬼門關走一遭　吳淡如嘆財富最大的價值是買到健康

放假前先喝一波！超商「大杯熱美式咖啡」買1送1　限時3天快衝

快訊／7-11開出2張千萬發票！完整中獎名單一次看

快訊／全聯開出1張千萬發票！　200萬得主也有1人

春節搶先開箱！電商現貨開賣AirPods 3　最快24h到貨、最高賺千元回饋

快訊／只花4元成千萬富翁！　全家發票中獎名單一次看

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

美式、拿鐵都有！超商連2周「4大指定咖啡茶飲」第2杯10元喝

限時3天！超商「買滿200元現打88折」　還要再送50元購物金

芋頭控必吃！肯德基夢幻甜點「芋見雲朵蛋撻」回歸　期間限定開賣

消毒防疫只能靠酒精？歐舒特攜手名校以「天然納離水」幫環境食物和毛孩無毒抑菌

好友鬼門關走一遭　吳淡如嘆財富最大的價值是買到健康

放假前先喝一波！超商「大杯熱美式咖啡」買1送1　限時3天快衝

快訊／7-11開出2張千萬發票！完整中獎名單一次看

快訊／全聯開出1張千萬發票！　200萬得主也有1人

春節搶先開箱！電商現貨開賣AirPods 3　最快24h到貨、最高賺千元回饋

快訊／只花4元成千萬富翁！　全家發票中獎名單一次看

快訊／第21期疫苗今開約、雙北桃園再爆新案　陳時中14:00說明

亞東醫院再爆2確診！院方研判「病患兒子先染疫」Ct值曝光

招名威／台灣「共存」太早！　等「一低三高」條件湊齊

快訊／台南Josh出手了！今赴派出所筆錄　正式提告家暴新婚妻

回溫2天再迎猛烈雨勢！強冷空氣周末報到　「除夕最冷」急凍12度

不忍看衛少被攻擊　俠客關心兄弟：他太想把事情做好

高雄3區空氣爆髒亮紅燈！　雲嘉南17空品測站橘色提醒

美光解散上海DRAM設計團隊　陸業界猜測：防止技術外洩

美式、拿鐵都有！超商連2周「4大指定咖啡茶飲」第2杯10元喝

「反正我很閒」爆元老被資遣！鍾佳播72字回應了：沒有對不起他

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

消費熱門新聞

快訊／全聯開出1張千萬發票

7-11開出2張千萬發票

限時3天！超商大杯熱美式買1送1

快訊／萊爾富開出1張千萬發票！

快訊／全家發票中獎名單一次看

演藝圈「瘦身大王」三年甩29公斤

必吃！老饕才知道的巷弄川浙菜

賣場再現經典家長群組都在推

麥當勞「紅豆派」限時回歸了！

電商現貨開賣AirPods 3　最快24h到貨

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

好友鬼門關走一遭　吳淡如感嘆

搶翻！家樂福線上福袋10分鐘完售

更多熱門

相關新聞

限時3天！超商大杯熱美式買1送1

限時3天！超商大杯熱美式買1送1

愛喝美式的人快看過來！就有超商宣布加碼推出咖啡優惠，即日起至1/28連續3天，只要至門市購買「大杯熱美式」，即可享買1送1，趕快趁春節連假前把握便宜喝一波，另外，該超商線上也有限時10天咖啡優惠，8大指定咖啡飲品可享組合優惠價。

22元喝大美式！超商咖啡買30送30限7天

22元喝大美式！超商咖啡買30送30限7天

快穿紅內衣褲來！玩樂園直接打6折

快穿紅內衣褲來！玩樂園直接打6折

4大超商「補班咖啡優惠」一次看

4大超商「補班咖啡優惠」一次看

關鍵字：

超商優惠春節優惠

讀者迴響

熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

快訊／全聯開出1張千萬發票

正妹主播「胸前扣子快崩」！更多辣照曝光

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

小蠻5放任育兒觀被推爆！

青青高調炫富→狼狽道歉！人設崩塌始末一次看

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面