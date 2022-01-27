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限時4天！爽喝超商大杯冰美式「只要20元」　拿鐵也下殺30元

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出限時4天春節咖啡優惠，大杯冰美式20元、大杯冰拿鐵30元。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

期待已久的春節連假終於要到了，就有超商祭出限時4天線上咖啡優惠，民眾最愛喝的大杯冰美式只要20元、大杯冰拿鐵30元，期間每日限量3000份、品項皆不同，每位會員每日現領1次，民眾可要把握機會省荷包喝咖啡了。

萊爾富祭出APP會員限定咖啡優惠，除夕至初三(1/31至2/3)每日提供限量3000份現煮咖啡折扣，會員只要至Hi-Life VIP APP最下方的「優惠活動」就能領取獨享最低45折咖啡優惠，除夕（1/31）、初一（2/1）為大杯冰美式優惠價20元，初二（2/2）、初三（2/3）為大杯冰拿鐵優惠價30元，每會員每日限領1次。

▲▼萊爾富春節咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

▲除夕至初三每日咖啡優惠品項不同。

7-11則於農曆年節前夕加碼推出咖啡優惠，即日起至1/28，只要至門市購買「CITY CAFE大杯熱美式咖啡」，即可享「買1送1」；提醒民眾，本活動不提供線上寄杯服務、不可冰熱互換，也不得與其他優惠併用。

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲提醒民眾本次優惠僅提供「大杯熱美式咖啡」，不得冰熱互換，也不提供線上寄杯。（圖／7-11提供）

7-11「OPEN POINT APP行動隨時取」將在1/28至2/6期間推出CITY系列指定組合優惠價，包括每日限量CITY CAFE大杯美式咖啡買8送8、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡21杯888元、CITY CAFE濃萃美式咖啡25杯888元、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡20杯888元，CITY PRIMA精品美式20杯888元，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶4杯188元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選8杯188元。

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