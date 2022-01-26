北市加開青少年BNT疫苗！明早10點開始預約　拚開學前打完兩劑

記者蔡文鈴／台北報導

台北市今（26）日新增3例確診個案，市長柯文哲下午召開疫情記者會說明。柯文哲認為，目前看起來打兩劑AZ也無法擋住Omicron，但也不會白打因為不會重症，所以還是快去打第三劑，提升保護力。副市長蔡炳坤也說明疫苗接種規劃，預計讓中學生在開學前打完第1或第2劑疫苗，小學跟幼兒園老師接種完第三劑。

蔡炳坤表示，目前寒假期間一直加開中學生補打第1劑、第2劑BNT疫苗，預計在開學前接種完畢，預約時間自明（27）日早上10點至28日下午6點，在宏恩醫院官網進行預約，接種時間在2月7日至9日懷生國中施打。

另外，北市府也規劃讓小學、幼兒園老師在開學前接種完第三劑BNT疫苗，預約時間為1月29日上午10點至1月30日下午6點，一樣於宏恩醫院官網預約，接種時間在2月7日至9日懷生國中施打。

▼北市加開疫苗接種。（圖／北市府提供）



其他人也看了這些...

►中山、信義區百貨淪陷！「時尚達人」頻跑趴逛街 北市公布3大張足跡

►長榮鳳凰延燒17人聚餐！北市2確診足跡曝 曾去飛鏢專賣店、音樂補習班

►長榮鳳凰女友人逛遍中山區！北市曝確診足跡 SOMA、小CK、D+AF全上榜

更多雙北疫情新聞...

►北市房仲案進入第3波傳染 黃珊珊：現在不知道誰是源頭

►吃麵確診！點點幼兒園老師染疫 北市居隔121人、擴大採檢233人

►亞東醫院母子雙染疫 母住院22天未出病房「感染源不明」