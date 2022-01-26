快訊／亞東醫院母子雙染疫　母住院22天未出病房「感染源不明」

▲新北市26日公布案18560確診足跡。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市26日增加3例確診個案，其中2例為亞東醫院一名女性病患及兒子。新北市衛生局說明，案18548於4日因咳嗽住院，25日全院採檢時驗出PCR陽性，期間未出病房，由兒子（案18560）專職照顧，兩人感染源皆不明。

衛生局表示，案18548為70多歲女性，1/4因咳嗽入住醫院，1/18轉入一般病房，1/25全院採檢，PCR陽性、Ct值22.6，1/26二採Ct值19.95，血清抗體陰性，轉入專責病房隔離治療。由於住院期間皆未出病房，由兒子專職照顧，感染源需進一步疫調釐清。

而案18560則是50歲男性，為案18548的兒子，母親1/4住院後陪伴入院照護，已完成兩劑疫苗接種，1/25接受全院採檢，快速PCR陽性、Ct值28，傳統PCR陽性、Ct值35.9，血清抗體弱陽性，收治專責病房隔離治療。

衛生局表示，由於案18560照護母親後便無上班工作，目前匡列相關接觸者安排採檢，相關活動足跡亦已通知完成清消，感染源需進一步疫調釐清。

根據衛生局公布案18560的足跡，位於板橋區亞東醫院周邊的全聯、乾麵店、醫療用品店。