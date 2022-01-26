長榮鳳凰女友人逛遍中山區！北市曝確診足跡　SOMA、小CK、D+AF全上榜

記者袁茵／台北報導

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚案擴大，1員工（案18495）是台北市中國科技大學學生，與友人（案18521）用餐，造成對方也染疫。台北市衛生局26日公布案18521足跡，包括19日逛遍中山區、大安區、萬華區，其中曾經到過SOMA中山概念店、CHARLES & KEITH南西門市、D+AF女鞋。

外縣市部分，宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店日前也爆出群聚感染，20多歲礁溪長榮鳳凰酒店男員工（案18443）於22日咳嗽、發燒及噁心症狀，經採檢後為陽性確診，CT值26；宜蘭縣政府匡列採檢後，揪出案18468、案18479、案18494、案18495，其中案18495為北市中國科技大學的學生，因為曾和友人（案18521）用餐，造成對方也染疫。

案18495與案18521用餐完畢後，案18521又再度和16人聚餐，進而造成案18589、案18611確診，該場聚會目前已有3人染疫（案18521、案18589、案18611），其餘14人列為居家隔離。

▼外縣市確診個案在台北市足跡。（圖／北市府提供）

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