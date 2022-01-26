時尚達人頻跑趴逛街　「3大張足跡圖」遍布中山、信義區百貨商圈

記者袁茵／台北報導

台北市士林區一家三口（案18375、案18396、案18441）確診，進而造成案18375的新北市友人（案18397）、新北市雜誌編輯（案18518）、松山區點點幼兒園老師（案18590）染疫。台北市衛生局26日公布案18518足跡，整整3大張足跡，其中包括信義區、中山區各家百貨公司。

根據北市提供的足跡資料顯示，時尚編輯（案18518）自1月11日到1月23日跑遍信義區、中山區百貨，包括台北101、微風南山、新光三越南西館、誠品南西店、新光三越A9、A11、ATT 4-FUN，幾乎以捷運為主要交通工具，主要以紅線、藍線為主。另外，該案也去過許多餐廳、小吃店。

台北市政府26日下午召開防疫記者會，針對確診雜誌編輯（案18518）曾去過台北101的LV男裝趴等活動，台北市副市長黃珊珊表示，還在等待個案參與派對的主辦單位提供參加者名單，才能進一步匡列。

關於台北市個案部分，北市士林區一家三口染疫，目前感染源不明，已知分別為在南港房仲業的哥哥（案18375）於19日發燒、22日快篩陽性，其同住妹妹（案18396）於21日有症狀，22日快篩陽性，兩人分別到醫院做PCR確診，因此媽媽（案18441）匡列採檢後染疫。

案18375的新北市友人（案18397）也於17日有有喉嚨癢、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛的情況，並且在23日確診；案18375的新北市客戶、曾去台北101 LV男裝趴的雜誌編輯（案18518）確診。另外，台北市松山區某幼兒園老師（案18590）確診，足跡曾與去過南川麵館的案18397重疊，且案18590的親戚中有一名民視主播，目前正在自主健康管理中。

▼台北市政府26日公布最新案18518確診足跡，總共整整3大頁，詳細足跡如圖，可點圖放大。（圖／北市府提供）

其他人也看了這些...

►長榮鳳凰延燒17人聚餐！北市2確診足跡曝 曾去飛鏢專賣店、音樂補習班

►長榮鳳凰女友人逛遍中山區！北市曝確診足跡 SOMA、小CK、D+AF全上榜

更多雙北疫情新聞...

►北市房仲案進入第3波傳染 黃珊珊：現在不知道誰是源頭

►吃麵確診！點點幼兒園老師染疫 北市居隔121人、擴大採檢233人

►亞東醫院母子雙染疫 母住院22天未出病房「感染源不明」