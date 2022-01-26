柯文哲喊別再挑疫苗　「BNT沒有比莫德納差！」

記者杜冠霖／台北報導

已經開始中央預約系統，也就是1922第21期，北市總共提供26萬多的預約量，包括BNT13萬多、莫德納11萬8千、高端1萬6，台北市長柯文哲表示，這次BNT還是比莫德納準備的多，拜託國民同胞不要一定選莫德納，BNT效果沒有不好，「如果要挑一定會拖到，所以不要有分別。」

對於疫苗接種，柯文哲指出，目前的資料看起來，打兩劑AZ也擋不住Omicron，但這不是白打，就算你感染了也不會重症，只是會發燒、流鼻水，從國外數據來看，打第三劑後保護效果還是可以到80％，「還是要拜託還沒打第三劑的民眾趕快去打。」

柯文哲指出，這次BNT還是比莫德納準備的多，拜託國民同胞不要一定選莫德納，BNT效果沒有不好，「下一劑很明顯，BNT有13萬、莫德納11萬8千，BNT還是比莫德納多，如果要挑一定會拖到，不要有分別。」

▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）



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