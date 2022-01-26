快訊／北市房仲案進入第3波傳染　黃珊珊：現在不知道誰是源頭

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，北市26日新增3例本土個案；其中，案18590為幼兒園老師，擴大採檢161人，並有92人居家隔離，引發各界關注。對此，台北市政府下午召開防疫記者會，副市長黃珊珊說，「現在不知道誰是源頭」，目前房仲案已經進入第3波傳染。

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席北市疫情因應記者會。（圖／記者袁茵攝）



台北市長柯文哲在今天的防疫記者會上表示，案18590是40歲女性，Ct值18，因為跟相關人（案18397）有足跡重疊，透過擴大篩檢後發現確診，感染原因推測為與確診者在同個餐廳吃飯，職業是幼兒園補習班老師。1月25日確診，目前還在隔離病房。

黃珊珊表示，每一個到台北市的足跡只要有到餐廳，就當他是西堤，會盡量擴大採檢，所以採檢出這一例（案18590）。這一例的狀況是不是因為在餐廳用餐確診還不確定，但至少有一個關聯性，這是有科學依據，是在餐廳用餐被匡列出來的。

黃珊珊說，房仲的部分，不管有沒有去診所，只要有接觸到的都會匡列，如果診所他的防護做得很好，可能就自我健康監測，有些作的防護沒有戴到N95口罩，原則上就會請他們居家隔離。

黃珊珊指出，整個房仲案是自己一個人中了，跟他朋友去吃飯，朋友又跟別人去吃飯，「因為現在不知道誰是源頭」，所以只能說，從房仲一家三口到跟A朋友去吃飯，A朋友又去麵館吃飯傳染給B，已經算是第3波。

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