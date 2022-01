惡男闖入房間把14歲少女「拖到門口性侵」　父親阻止也被恐怖暴打

▲少女在家中睡覺,被男子拖到門口性侵。(圖/示意圖/123RF)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦發生一起誇張性侵案,一名14歲少女在家中睡覺時,突然遭一名闖入男子拖到屋外性侵,父親聽到騷動上前阻止,也慘遭持槍男子一陣瘋狂暴打。受害者目前已到警局報案。

事件發生在巴格帕特縣(Baghpat)當地一個村莊,受害者的父親向警方表示,2名女兒晚間在房間睡覺時,14歲大女兒突然被闖入房間的45歲男子拖出房間,在家門口進行性侵,他聽到女兒尖叫聲上前阻止也被打傷,男子後來逃到村外。

父親表示,妻子幾年前已經去世,後來發現被告長期跟蹤騷擾大女兒,但怕女兒會被傳不好的名聲,即使性侵發生後原本也不打算報案。警方表示,接到父親投訴後已經立案,目前正在調查中。

