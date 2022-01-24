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惡男闖入房間把14歲少女「拖到門口性侵」　父親阻止也被恐怖暴打

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲少女在家中睡覺，被男子拖到門口性侵。（圖／示意圖／123RF）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦發生一起誇張性侵案，一名14歲少女在家中睡覺時，突然遭一名闖入男子拖到屋外性侵，父親聽到騷動上前阻止，也慘遭持槍男子一陣瘋狂暴打。受害者目前已到警局報案。

事件發生在巴格帕特縣(Baghpat)當地一個村莊，受害者的父親向警方表示，2名女兒晚間在房間睡覺時，14歲大女兒突然被闖入房間的45歲男子拖出房間，在家門口進行性侵，他聽到女兒尖叫聲上前阻止也被打傷，男子後來逃到村外。

父親表示，妻子幾年前已經去世，後來發現被告長期跟蹤騷擾大女兒，但怕女兒會被傳不好的名聲，即使性侵發生後原本也不打算報案。警方表示，接到父親投訴後已經立案，目前正在調查中。

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