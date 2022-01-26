快訊／台南+1最新足跡曝！高雄港群聚延伸　新化年貨大街再上榜

▲台南市長黃偉哲下午3點召開防疫記者會，公布相關確診者足跡。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅、林冠吟／台南報導

台灣本土疫情持續延燒！指揮中心26日宣布新增46例本土病例，其中台南新增1例（案18561），為高雄港群聚案延伸，與案18533是夫妻關係，由於兩人曾在高雄用餐，因此同樣歸類在同一群聚。台南市長黃偉哲下午3點召開記者會，公布相關確診足跡，其足跡幾乎與老婆重疊，新化年貨大街再上榜，其中也有新北確診者到過台南足跡，為案18612，曾到過台南黃昏市場等地。

26日新增的確診者為60多歲善化區男性，為25日公布確診個案案18533之丈夫。衛生局長許以霖表示，該案於1月24日抗原快篩呈現陰性，然1月25日開始出現喉嚨不適症狀，後因案18533確診，被安排至醫院採檢後確診。其足跡曾於1月22日至24日間前往善化市場、新化區東林蝦仁飯、新化年貨大街、全聯善化中正店、安定區王家麵店、善化區胡厝里商店等地，相關涉足地點皆已完成清消。

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另新北40多歲男性個案18612曾於1月22日、23日前往本市善化區，該案1月25日出現流鼻水、喉嚨痛等症狀，於26日確診，其所到過的文玲小炒目前市府也已匡列5人，若有相關採報告出爐也會在第一時間公布。

▲▼0126台南足跡。（圖／台南市政府提供）